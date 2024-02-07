Гвардиола нашел замену Де Брюйне в Манчестер Сити

Гвардиола обнимает Де Брюйне после матча. Фото: REUTERS/David Klein

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о будущем лидере команды. Этот футболист сможет заменить Кевина Де Брюйне в игровой структуре "горожан".

Права на этого игрока уже принадлежат "Манчестер Сити", сообщил Гвардиола в интервью ESPN.

Читайте также:

В поединке 23-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" одержал волевую победу в гостях над "Брентфордом" со счетом 3:1. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола прокомментировал успех своей команды и назвал футболиста, который заменит Кевина Де Брюйне в роли лидера "Сити".

Кевин Де Брюйне и Фил Фоден. Фото: REUTERS/David Klein

Кого похвалил Гвардиола

Кевин Де Брюйне является лидером полузащиты "Манчестер Сити". Контракт бельгийца с клубом рассчитан до лета 2025 года. В последнее время 32-летний футболист стал часто получать травмы, однако Хосеп Гвардиола призвал болельщиков не волноваться.

"Фил Фоден оказывает огромное влияние на игру "Манчестер Сити". Его роль становится основополагающей в успехах команды. Он прекрасно "читает" игру, делает большое количество результативных передач. С каждым годом Фоден действует все более уверенно", — рассказал Хосеп Гвардиола.

По словам наставника "горожан", в будущем Фил Фоден заменит в игре "Сити" и Кевина Де Брюйне, и Бернарду Силву. Английский футболист, который уже провел больше 250 матчей за команду, станет ее лидером.

В сезоне 2023/2024 Фил Фоден сыграл за "Манчестер Сити" 22 поединка в АПЛ. Он забил восемь мячей и сделал семь результативных передач.

Напомним, полузащитник "Динамо" Андрей Ярмоленко назвал лучший и худший эпизоды в своей футбольной карьере.

Украинский голкипер Андрей Лунин стал трансферной целью нескольких известных клубов. У него есть несколько вариантов продолжения карьеры.

Хавбек киевского "Динамо" Николай Шапаренко летом может перейти в один из известных зарубежных клубов.

Киевское "Динамо" собирается бесплатно подписать зарубежного игрока. Столичной команде по-прежнему нужен центральный защитник.

Саудовский "Аль-Наср" готовится пригласить в команду бывшего партнера Криштиану Роналду по мадридскому "Реалу".