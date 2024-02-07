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Гвардиола нашел замену Де Брюйне в Манчестер Сити

7 февраля 2024 11:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Гвардиола нашел замену Де Брюйне в Манчестер Сити
Гвардиола обнимает Де Брюйне после матча. Фото: REUTERS/David Klein
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о будущем лидере команды. Этот футболист сможет заменить Кевина Де Брюйне в игровой структуре "горожан". 

Права на этого игрока уже принадлежат "Манчестер Сити", сообщил Гвардиола в интервью ESPN

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В поединке 23-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" одержал волевую победу в гостях над "Брентфордом" со счетом 3:1. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола прокомментировал успех своей команды и назвал футболиста, который заменит Кевина Де Брюйне в роли лидера "Сити". 

Де Брюйне и Фоден
Кевин Де Брюйне и Фил Фоден. Фото: REUTERS/David Klein

Кого похвалил Гвардиола 

Кевин Де Брюйне является лидером полузащиты "Манчестер Сити". Контракт бельгийца с клубом рассчитан до лета 2025 года. В последнее время 32-летний футболист стал часто получать травмы, однако Хосеп Гвардиола призвал болельщиков не волноваться. 

"Фил Фоден оказывает огромное влияние на игру "Манчестер Сити". Его роль становится основополагающей в успехах команды. Он прекрасно "читает" игру, делает большое количество результативных передач. С каждым годом Фоден действует все более уверенно", — рассказал Хосеп Гвардиола. 

По словам наставника "горожан", в будущем Фил Фоден заменит в игре "Сити" и Кевина Де Брюйне, и Бернарду Силву. Английский футболист, который уже провел больше 250 матчей за команду, станет ее лидером. 

В сезоне 2023/2024 Фил Фоден сыграл за "Манчестер Сити" 22 поединка в АПЛ. Он забил восемь мячей и сделал семь результативных передач. 

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спорт
футбол
Манчестер Сити
Хосеп Гвардиола
Кевин Де Брюйне

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