Ярмоленко назвал лучшее и худшее воспоминания в карьере

Андрей Ярмоленко отвечает на вопросы. Скриншот "ВДИНАМО"

Лидер сборной Украины и киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко назвал два диаметрально разных воспоминания о своей карьере. Оба они оказались связаны с национальной командой.

Ярмоленко до сих пор винит себя в том, что сборная Украины не сумела квалифицироваться на Кубок Мира-2022, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "ВДИНАМО".

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Андрей Ярмоленко не играет из-за травмы с октября 2023 года, но 34-летний полузащитник уже приступил к тренировкам и скоро вернется на поле. Во время сборов "Динамо" в Турции капитан сборной Украины ответил на вопросы о своей жизни и карьере. Он рассказал, какое воспоминание до сих пор делает его счастливым.

Лучший момент в карьере

Андрей Ярмоленко признался, что выступление сборной Украины на чемпионате Европы-2020 многие игроки той команды до сих пор считают невероятным достижением. Подопечные Андрея Шевченко дошли до четвертьфинала турнира, обыграв в 1/8 сборную Швеции благодаря голу Артема Довбика на последних минутах матча.

Андрей Ярмоленко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Ярмоленко заявил, что полностью выложился на Евро-2020 и продемонстрировал свою лучшую игру. Он доволен собственным выступлением на турнире. Андрей вспомнил, как после первенства с чистой совестью отправился в отпуск.

Что хотел бы забыть Ярмоленко

Худшее воспоминание о карьере появилось вскоре после Евро-2020. Во время отборочной кампании на ЧМ-2022 сборная Украины была вынуждена сыграть матчи квалификационного турнира. В решающем поединке подопечные Андрея Шевченко сыграли с Уэльсом и уступили сопернику со счетом 0:1. Решающим стал автогол капитана команды.

Андрей Ярмоленко на сборах в Турции. Фото: пресс-служба "Динамо"

Андрей Ярмоленко ответил на вопрос, что он сказал бы юному себе в том случае, если сумел бы отправиться в прошлое. "Не трогай мяч в игре с Уэльсом", — ответил полузащитник "Динамо".

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