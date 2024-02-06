Роналду будет играть в Аль-Насре с бывшим одноклубником по Реалу

Криштиану Роналду перед матчем. Фото: REUTERS

Бывший защитник сборной Франции Рафаэль Варан получил предложение присоединиться к Криштиану Роналду в Саудовской Аравии. Защитник "Манчестер Юнайтед" может продолжить карьеру в клубе "Аль-Наср".

Француз выпал из основной обоймы "МЮ" при Эрике Тен Хаге, сообщает Daily Star.

Читайте также:

"Аль-Наср" в настоящее время лидирует в гонке за подписание Рафаэля Варана. Команда Саудовской Профессиональной лиги даже готова предложить ему сделку на сумму до 50 миллионов фунтов стерлингов в год, чтобы он отправился на Ближний Восток. Присоединившись к "Аль-Насру", Варан воссоединится с бывшим товарищем по команде и капитаном клуба Роналду.

Рафаэль Варан в матче против "Уигана". Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Проблемы Варана в Англии

Контракт француза на "Олд Траффорд" истекает в 2025 году, а "Юнайтед" отклонил возможность продления соглашения еще на год. Вместо этого французу разрешили начать переговоры другими клубами. "Красные дьяволы" надеются избавиться от 30-летнего футболиста и сэкономить на его зарплате.

Варан стал самым высокооплачиваемым игроком "МЮ" с зарплатой в 340 000 фунтов стерлингов в неделю после того, как ушел из мадридского "Реала" в 2021 году. В сезоне 2023/2024 Рафа Варан ограничился всего девятью выходами в Премьер-лиге и 21 игрой во всех турнирах.

Варан и Роналду сыграли вместе за "Реал" и "Манчестер Юнайтед" 232 матча. Они выиграли 15 трофеев, в том числе четыре раза взяли верх в финалах Лиги чемпионов.

Роналду присоединился к "Аль-Насру" в январе 2023 года после своего ухода из "Юнайтед". В настоящее время он является лучшим бомбардиром Саудовской профессиональной лиги, забив 20 голов в 18 матчах этого сезона. Между тем, "Аль-Наср" занимает второе место в таблице, отставая от "Аль-Хилаля" на семь очков.

Напомним, украинский голкипер Андрей Лунин стал трансферной целью нескольких известных клубов. У него есть несколько вариантов продолжения карьеры.

Хавбек киевского "Динамо" Николай Шапаренко летом может перейти в один из известных зарубежных клубов.

Киевское "Динамо" собирается бесплатно подписать зарубежного игрока. Столичной команде по-прежнему нужен центральный защитник.

Руководство каталонской "Барселоны" летом сменит тренера и начнет изменения в текущем составе. Команду будут покидать футболисты.

Недавно Александр Усик снова стал отцом. Семья украинского боксера получила подарок от Валерия Залужного.