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Роналду будет играть в Аль-Насре с бывшим одноклубником по Реалу

6 февраля 2024 14:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Роналду будет играть в Аль-Насре с бывшим одноклубником по Реалу
Криштиану Роналду перед матчем. Фото: REUTERS
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший защитник сборной Франции Рафаэль Варан получил предложение присоединиться к Криштиану Роналду в Саудовской Аравии. Защитник "Манчестер Юнайтед" может продолжить карьеру в клубе "Аль-Наср". 

Француз выпал из основной обоймы "МЮ" при Эрике Тен Хаге, сообщает Daily Star

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"Аль-Наср" в настоящее время лидирует в гонке за подписание Рафаэля Варана. Команда Саудовской Профессиональной лиги даже готова предложить ему сделку на сумму до 50 миллионов фунтов стерлингов в год, чтобы он отправился на Ближний Восток. Присоединившись к "Аль-Насру", Варан воссоединится с бывшим товарищем по команде и капитаном клуба Роналду.

Рафаэль Варан
Рафаэль Варан в матче против "Уигана". Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Проблемы Варана в Англии 

Контракт француза на "Олд Траффорд" истекает в 2025 году, а "Юнайтед" отклонил возможность продления соглашения еще на год. Вместо этого французу разрешили начать переговоры другими клубами. "Красные дьяволы" надеются избавиться от 30-летнего футболиста и сэкономить на его зарплате.

Варан стал самым высокооплачиваемым игроком "МЮ" с зарплатой в 340 000 фунтов стерлингов в неделю после того, как ушел из мадридского "Реала" в 2021 году. В сезоне 2023/2024 Рафа Варан ограничился всего девятью выходами в Премьер-лиге и 21 игрой во всех турнирах.

Варан и Роналду сыграли вместе за "Реал" и "Манчестер Юнайтед" 232 матча. Они выиграли 15 трофеев, в том числе четыре раза взяли верх в финалах Лиги чемпионов.

Роналду присоединился к "Аль-Насру" в январе 2023 года после своего ухода из "Юнайтед". В настоящее время он является лучшим бомбардиром Саудовской профессиональной лиги, забив 20 голов в 18 матчах этого сезона. Между тем, "Аль-Наср" занимает второе место в таблице, отставая от "Аль-Хилаля" на семь очков.

Напомним, украинский голкипер Андрей Лунин стал трансферной целью нескольких известных клубов. У него есть несколько вариантов продолжения карьеры. 

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спорт
футбол
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
Футбол трансферы
Рафаэль Варан
Аль-Наср

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