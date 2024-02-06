Роналду гратиме в Аль-Насрі з колишнім одноклубником по Реалу

Кріштіану Роналду перед матчем. Фото: REUTERS

Колишній захисник збірної Франції Рафаель Варан отримав пропозицію приєднатися до Кріштіану Роналду в Саудівській Аравії. Захисник "Манчестер Юнайтед" може продовжити кар'єру у клубі "Аль-Наср".

Француз випав з основної обойми "МЮ" при тренерському штабу Еріка Тен Хага, повідомляє Daily Star.

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"Аль-Наср" нині лідирує у гонці за підписання Рафаеля Варана. Команда Саудівської Професійної Ліги навіть готова запропонувати йому угоду на суму до 50 мільйонів фунтів стерлінгів на рік, щоб він вирушив на Близький Схід. Приєднавшись до "Аль-Насру", Варан возз'єднається з колишнім товаришем по команді та капітаном клубу Роналду.

Рафаель Варан у матчі проти "Вігана". Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Проблеми Варана в Англії

Контракт француза на "Олд Траффорд" спливає 2025 року, а "Юнайтед" відхилив можливість продовження угоди ще на рік. Натомість французу дозволили розпочати переговори іншими клубами. "Червоні дияволи" сподіваються позбутися 30-річного футболіста та заощадити на його зарплаті.

Варан став найбільш високооплачуваним гравцем "МЮ" із зарплатою 340 000 фунтів стерлінгів на тиждень після того, як пішов з мадридського "Реала" у 2021 році. У сезоні 2023/2024 Рафа Варан обмежився лише дев'ятьма виходами у Прем'єр-лізі та 21 грою у всіх турнірах.

Варан і Роналду зіграли разом за "Реал" та "Манчестер Юнайтед" 232 матчі. Вони виграли 15 трофеїв, у тому числі чотири рази тріумфували у фіналах Ліги чемпіонів.

Роналду приєднався до "Аль-Насру" у січні 2023 року після свого відходу з "Юнайтед". Наразі він є найкращим бомбардиром Саудівської професійної ліги, забивши 20 голів у 18 матчах цього сезону. Тим часом "Аль-Наср" посідає друге місце у таблиці, відстаючи від "Аль-Хілаля" на сім очок.

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