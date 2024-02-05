Роналду повертається до Реалу — що відомо
Легендарний португалець Кріштіану Роналду знову зіграє на "Бернабеу". Щоправда, йдеться не про трансфер.
Роналду зі своїм "Аль-Насромом" може зіграти в Мадриді, повідомив інсайдер Сауд Аль-Сарані.
Роналду повернеться до "Реалу"
За інформацією джерела, мадридський "Реал" запропонував "Аль-Насру" зіграти товариський матч на "Сантьяго Бернабеу".
Це буде не просто товариський матч, а велике шоу на честь відкриття реконструйованого стадіону "Реала".
Вибір "королівського клубу" впав на "Аль-Наср" з кількох причин. По-перше, у клубі грає найкращий гравець в історії "Реалу" — Роналду. По-друге, ринок Саудівської Аравії дуже платоспроможний і мадридський клуб також хоче відкусити шматок пирога.
Роналду грав у "Реалі" з 2009 до 2018 року. У складі мадридців він забив 450 голів і зробив 131 асист у 438 матчах.
У поточному сезоні за "Аль-Наср" у Роналду 24 забиті м'ячі та 11 асистів у 25 матчах.
У чемпіонаті Саудівської Аравії "Аль-Наср" посідає друге місце, відстаючи на сім очок від "Аль-Хілаля".
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