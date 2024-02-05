Роналду повертається до Реалу — що відомо

Кріштіану Роналду святкує черговий гол. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Легендарний португалець Кріштіану Роналду знову зіграє на "Бернабеу". Щоправда, йдеться не про трансфер.

Роналду зі своїм "Аль-Насромом" може зіграти в Мадриді, повідомив інсайдер Сауд Аль-Сарані.

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За інформацією джерела, мадридський "Реал" запропонував "Аль-Насру" зіграти товариський матч на "Сантьяго Бернабеу".

Це буде не просто товариський матч, а велике шоу на честь відкриття реконструйованого стадіону "Реала".

Вибір "королівського клубу" впав на "Аль-Наср" з кількох причин. По-перше, у клубі грає найкращий гравець в історії "Реалу" — Роналду. По-друге, ринок Саудівської Аравії дуже платоспроможний і мадридський клуб також хоче відкусити шматок пирога.

Роналду грав у "Реалі" з 2009 до 2018 року. У складі мадридців він забив 450 голів і зробив 131 асист у 438 матчах.

У поточному сезоні за "Аль-Наср" у Роналду 24 забиті м'ячі та 11 асистів у 25 матчах.

У чемпіонаті Саудівської Аравії "Аль-Наср" посідає друге місце, відстаючи на сім очок від "Аль-Хілаля".

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