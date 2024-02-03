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Роналду подарил девушке часы за 100 тысяч долларов

3 февраля 2024 08:55
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Роналду подарил девушке часы за 100 тысяч долларов
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/georginagio
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Легендарный футболист "Аль-Насра" и Саудовской Аравии и сборной Португалии Криштиано Роналду вручил своей девушке Джорджине Родригес очень дорогой подарок. Его стоимость исчисляется шестью цифрами на ценнике.

О подарке Джорджина сообщила в соцсетях, передает портал Goal.com.

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Что за часы подарили Джорджине

Как стало известно, Роналду сделал подарок своей девушке на 30-летие. В связи с юбилеем Криштиано потратил на подарок более 100 тысяч долларов.

Видимо, что подарок понравился Джорджине, и она похвалилась им в социальных сетях и еще раз поблагодарила Криштиану.

"Спасибо, любовь моя", — написала Джорджина.

Отметим, что Роналду подарил своей девушке часы от известного бренда Jacob and Co, который специализируется на дорогих часах, покрытых бриллиантами. Для компании цена в 100 тысяч долларов является средней. У них есть часы как дороже, так и дешевле.

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футбол
подарки
Криштиану Роналду
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