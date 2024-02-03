Роналду подарував дівчині годинник за 100 тисяч доларів

Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/georginagio

Легендарний футболіст "Аль-Насра" та Саудівської Аравії та збірної Португалії Кріштіано Роналду вручив своїй дівчині Джорджині Родрігес дуже дорогий подарунок. Його вартість обчислюється шістьма цифрами на ціннику.

Про подарунок Джорджина повідомила у соцмережах, передає портал Goal.com.

Читайте також:

Новий годинник Родрігес. Фото: скріншот

Що за годинник подарували Джорджині

Як стало відомо, Роналду зробив подарунок своїй дівчині на 30-річчя. Завдяки ювілею Кріштіано витратив на нього понад 100 тисяч доларів.

Мабуть, подарунок сподобався Джорджині, і вона похвалилася їм у соціальних мережах і ще раз подякувала Кріштіану.

"Дякую, кохання моє", — написала Джорджина.

Зазначимо, що Роналду подарував своїй дівчині годинник від відомого бренду Jacob and Co, який спеціалізується на дорогих годинниках, покритих діамантами. Для компанії ціна у 100 тисяч доларів є середньою. У них є годинник як дорожчий, так і дешевший.

Нагадаємо, Трубін піде з "Бенфіки" — відомо, скільки хочуть заробити португальці.

Модріч завершує кар'єру — стала відома дата.

Циганков дізнається про свій новий клуб у квітні — є два варіанти.

Шовковський виправив помилку Луческу в "Динамо" — про що йдеться.

Супряга попрощався з "Динамо" — що відомо.

Холанд вибрав новий клуб і готується до гучного трансферу.

Шовковський виправив помилку Луческу в "Динамо" — про що йдеться.