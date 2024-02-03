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Роналду подарував дівчині годинник за 100 тисяч доларів

3 лютого 2024 08:55
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Агабекян Карен
редактор
Роналду подарував дівчині годинник за 100 тисяч доларів
Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/georginagio
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Легендарний футболіст "Аль-Насра" та Саудівської Аравії та збірної Португалії Кріштіано Роналду вручив своїй дівчині Джорджині Родрігес дуже дорогий подарунок. Його вартість обчислюється шістьма цифрами на ціннику.

Про подарунок Джорджина повідомила у соцмережах, передає портал Goal.com.

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Новий годинник Родрігес. Фото: скріншот

Що за годинник подарували Джорджині

Як стало відомо, Роналду зробив подарунок своїй дівчині на 30-річчя. Завдяки ювілею Кріштіано витратив на нього понад 100 тисяч доларів.

Мабуть, подарунок сподобався Джорджині, і вона похвалилася їм у соціальних мережах і ще раз подякувала Кріштіану.

"Дякую, кохання моє", — написала Джорджина.

Зазначимо, що Роналду подарував своїй дівчині годинник від відомого бренду Jacob and Co, який спеціалізується на дорогих годинниках, покритих діамантами. Для компанії ціна у 100 тисяч доларів є середньою. У них є годинник як дорожчий, так і дешевший.

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футбол
подарунки
Кріштіану Роналду
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