Роналду подарував дівчині годинник за 100 тисяч доларів
Легендарний футболіст "Аль-Насра" та Саудівської Аравії та збірної Португалії Кріштіано Роналду вручив своїй дівчині Джорджині Родрігес дуже дорогий подарунок. Його вартість обчислюється шістьма цифрами на ціннику.
Про подарунок Джорджина повідомила у соцмережах, передає портал Goal.com.
Що за годинник подарували Джорджині
Як стало відомо, Роналду зробив подарунок своїй дівчині на 30-річчя. Завдяки ювілею Кріштіано витратив на нього понад 100 тисяч доларів.
Мабуть, подарунок сподобався Джорджині, і вона похвалилася їм у соціальних мережах і ще раз подякувала Кріштіану.
"Дякую, кохання моє", — написала Джорджина.
Зазначимо, що Роналду подарував своїй дівчині годинник від відомого бренду Jacob and Co, який спеціалізується на дорогих годинниках, покритих діамантами. Для компанії ціна у 100 тисяч доларів є середньою. У них є годинник як дорожчий, так і дешевший.
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