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Роналду висловився про майбутнє в Саудівській Аравії — що зміниться у лізі

27 січня 2024 16:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Роналду висловився про майбутнє в Саудівській Аравії — що зміниться у лізі
Криштіану Роналду. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду поділився думкою щодо майбутнього саудівської ліги. Але є відомі європейські гравці, які вже думають про те, щоб залишити цю країну.

Роналду дав інтерв’ю виданню Sportbible, передає Новини.LIVE.

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"Є багато факторів, які дозволяють лізі прогресувати. Як я вже й казав, їм є що покращувати. Але я думаю, що коли впливові люди допоможуть трохи змінити культуру футболу та позбутися шкідливих звичок, ми досягнемо того моменту, коли люди в Саудівській Аравії пишатимуться. Інвестиції величезні. То чому б не повірити в це? У Саудівській Аравії і навіть у Дубаї все змінюється, тому вони заслуговують на можливості", — наводить слова Роналду

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 38-річного португальця 20 голів і 9 асистів у 18-ти матчах чемпіонату Саудівської Аравії.

Бензема піде за Хендерсоном чи залишиться в країні

Інший багатомільйоний нападник Карім Бензема за півсезону в Аль-Іттіхад зіграв 20 матчів у всіх турнірах, забив 12 голів та віддав 5 результативних передач. Але в нього виникли проблеми з тренером. Гальярдо відсторонив француза від команди через те, що той не прибув вчасно з відпустки до клубу. 

Представники футболіста стверджували, що той застряг на Маврикії, звідки не міг вилетіти через негоду. Але проблема в тому, що в нього відпустка і так почалася раніше за всіх. Форвард пропустив останні тренування команди, залишивши Саудівську Аравію.

За даними ЗМІ, Бензема півтора тижні не виходив на зв'язок. Карім прибув у розташування клубу на 10 днів пізніше за встановлений термін. Логічно, що ЗМІ почали писати про можливий вихід футболіста з Аль-Іттіхада. Проте керівництво саудівської ліги не хоче так просто відпускати зіркового нападника. Йому готові знайти новий клуб, але лише усередині ліги.

Загалом не всі європейські футболісти задоволені своїм перебуванням у Саудівській Аравії. Першим не витримав Джордан Хендерсон. Англієць уже залишив Аль-Іттіфак на чолі зі Стівеном Джеррардом і перейшов до Аякса. Але Хендерсон та Бензема – постаті різного масштабу. Карім входить до трійки найгучніших трансферів Саудівської Аравії поряд з Роналду та Садіо Мане. 

Нагадаємо, після приходу Шевченка легендарні українські футболісти більше не працюють в УАФ.

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Саудівська Аравія
Кріштіану Роналду
Карім Бензема
Аль-Наср
Аль-Іттіхад

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