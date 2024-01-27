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Роналду высказался о будущем в Саудовской Аравии — что изменится в лиге

27 января 2024 16:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Роналду высказался о будущем в Саудовской Аравии — что изменится в лиге
Криштиану Роналду. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду поделился мнением о предстоящей саудовской лиге. Но есть известные европейские игроки, которые уже думают о том, чтобы покинуть эту страну.

Роналду дал интервью изданию Sportbible, сообщает Новини.LIVE.

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"Есть много факторов, которые позволяют лиге прогрессировать. Как я уже и говорил, им есть что улучшать. Но я думаю, что когда влиятельные люди помогут немного изменить культуру футбола и избавиться от вредных привычек, мы достигнем того момента, когда люди в Саудовской Аравии будут гордиться "Инвестиции огромны. Так почему бы не поверить в это? В Саудовской Аравии и даже в Дубае все меняется, поэтому они заслуживают возможности", — приводит слова Роналду.

Напомним, в этом сезоне на счету 38-летнего португальца 20 голов и 9 ассистов в 18 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

Бензема пойдет за Хендерсоном или останется в стране

Другой многомиллионный нападающий Карим Бензема за полсезона в Аль-Иттихаде сыграл 20 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 5 результативных передач. Но у него возникли проблемы с тренером. Гальярдо отстранил француза от команды из-за того, что тот не прибыл вовремя из отпуска в клуб.

Представители футболиста утверждали, что тот застрял на Маврикии, откуда не мог вылететь из-за непогоды. Но проблема в том, что у него отпуск и так начался раньше всех. Форвард пропустил последние тренировки команды, оставив Саудовскую Аравию.

По данным СМИ, Бензема полторы недели не выходил на связь. Карим прибыл в расположение клуба на 10 дней позже установленного срока. Логично, что СМИ начали писать о возможном выходе футболиста из Аль-Иттихада. Однако руководство саудовской лиги не хочет так просто отпускать звездного нападающего. Ему готовы найти новый клуб, но только внутри лиги.

В общем, не все европейские футболисты довольны своим пребыванием в Саудовской Аравии. Первым не выдержал Джордан Хендерсон. Англичанин уже покинул Аль-Иттифак во главе со Стивеном Джеррардом и перешел в Аяксу. Но Хендерсон и Бензема — фигуры разного масштаба. Карим входит в тройку самых громких трансферов Саудовской Аравии рядом с Роналду и Садио Мане.

Напомним, после прихода Шевченко легендарные украинские футболисты больше не работают в УАФ.

Трубин уйдет из "Бенфики" летом — где будет играть украинец. 

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Карло Анчелотти попросил вернуть в "Реал" обладателя Золотого мяча.

"Бавария" увольняет Тухеля и уже договорилась с новым тренером.

Трубин рассказал, почему Довбик и Цыганков добились успеха в Испании.

 

Саудовская Аравия
Криштиану Роналду
Карим Бензема
Аль-Наср
Аль-Иттихад

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