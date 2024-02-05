Роналду возвращается в Реал — что известно
Легендарный португалец Криштиану Роналду снова сыграет на "Бернабеу". Правда, речь идет не о трансфере.
Роналду со своим "Аль-Насром" может сыграть в Мадриде, сообщил инсайдер Сауд Аль-Сарани.
Роналду вернется в "Реал"
По информации источника, мадридский "Реал" предложил "Аль-Насру" сыграть товарищеский матч на "Сантьяго Бернабеу".
Это будет не просто товарищеский матч, а большое шоу в честь открытия реконструированного стадиона "Реала".
Выбор "королевского клуба" пал на "Аль-Наср" по нескольким причинам. Во-первых, в клубе играет лучший игрок в истории "Реала" — Роналду. Во-вторых, рынок Саудовской Аравии очень платежеспособен и мадридский клуб также хочет откусить кусок пирога.
Роналду играл в "Реале" с 2009 по 2018 года. В составе мадридцев он забил 450 голов и сделал 131 ассист в 438 матчах.
В текущем сезоне за "Аль-Наср" у Роналду 24 забитых мяча и 11 ассистов в 25 матчах.
В чемпионате Саудовской Аравии "Аль-Наср" занимает второе место, отставая на семь очков от "Аль-Хилаля".
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