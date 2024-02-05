Роналду возвращается в Реал — что известно

Криштиану Роналду празднует очередной гол. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Легендарный португалец Криштиану Роналду снова сыграет на "Бернабеу". Правда, речь идет не о трансфере.

Роналду со своим "Аль-Насром" может сыграть в Мадриде, сообщил инсайдер Сауд Аль-Сарани.

Читайте также:

Роналду вернется в "Реал"

По информации источника, мадридский "Реал" предложил "Аль-Насру" сыграть товарищеский матч на "Сантьяго Бернабеу".

Это будет не просто товарищеский матч, а большое шоу в честь открытия реконструированного стадиона "Реала".

Выбор "королевского клуба" пал на "Аль-Наср" по нескольким причинам. Во-первых, в клубе играет лучший игрок в истории "Реала" — Роналду. Во-вторых, рынок Саудовской Аравии очень платежеспособен и мадридский клуб также хочет откусить кусок пирога.

Роналду играл в "Реале" с 2009 по 2018 года. В составе мадридцев он забил 450 голов и сделал 131 ассист в 438 матчах.

В текущем сезоне за "Аль-Наср" у Роналду 24 забитых мяча и 11 ассистов в 25 матчах.

В чемпионате Саудовской Аравии "Аль-Наср" занимает второе место, отставая на семь очков от "Аль-Хилаля".

Напомним, киевское "Динамо" собирается бесплатно подписать зарубежного игрока. Столичной команде по-прежнему нужен центральный защитник.

Тем временем "Динамо" продолжает проигрывать на сборах. Тренер Александр Шовковский отреагировал на серию поражений.

Руководство каталонской "Барселоны" летом сменит тренера и начнет изменения в текущем составе. Команду будут покидать футболисты.

Недавно Александр Усик снова стал отцом. Семья украинского боксера получила подарок от Валерия Залужного.

Александр Гвоздик возобновил карьеру и бросил вызов двум российским боксерам.