Динамо бесплатно пригласит известного игрока — о ком идет речь

Амир Фератович во время выступлений за "Рому". Фото: instagram.com/feratovicamir/

В целях укрепления линии обороны киевское "Динамо" может бесплатно подписать опытного футболиста, который выступал в зарубежных чемпионатах. Этот защитник обладает статусом свободного агента.

В последних матчах "Динамо" много пропускает, и команде необходим еще один игрок оборонительного плана, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Tutto Mercato.

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Приоритетом киевского "Динамо" на трансферном рынке является приглашение в команду центрального защитника. За последнее время условия трансфера изменились, и столичный клуб рассматривает игроков, которые могут бесплатно присоединиться к команде. Такой переход может произойти уже в ближайшее время.

Амир Фератович в Турции. Фото: instagram.com/feratovicamir/

Кого подпишет "Динамо"

Очередным кандидатом на трансфер в украинский клуб стал 21-летний Амир Фератович из Словении. В конце октября 2023 года у него закончился контракт с турецким клубом "Адана Демирспор". За этого футболиста не придется платить.

Фератович способен сыграть на любой позиции в обороне. У него есть опыт выступлений за молодежные команды итальянской "Ромы" и португальской "Бенфики". Помимо этого он защищал цвета "Эштрелы".

Амиру Фератовичу предсказывали большое будущее, но несколько травм и серия неудачных трансферов сказались на его развитии. Возможно, переход в "Динамо" принесет пользу и украинской команде, и ему самому.

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