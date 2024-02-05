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Динамо бесплатно пригласит известного игрока — о ком идет речь

5 февраля 2024 09:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Динамо бесплатно пригласит известного игрока — о ком идет речь
Амир Фератович во время выступлений за "Рому". Фото: instagram.com/feratovicamir/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В целях укрепления линии обороны киевское "Динамо" может бесплатно подписать опытного футболиста, который выступал в зарубежных чемпионатах. Этот защитник обладает статусом свободного агента. 

В последних матчах "Динамо" много пропускает, и команде необходим еще один игрок оборонительного плана, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Tutto Mercato

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Приоритетом киевского "Динамо" на трансферном рынке является приглашение в команду центрального защитника. За последнее время условия трансфера изменились, и столичный клуб рассматривает игроков, которые могут бесплатно присоединиться к команде. Такой переход может произойти уже в ближайшее время. 

Амир Фератович
Амир Фератович в Турции. Фото: instagram.com/feratovicamir/

Кого подпишет "Динамо" 

Очередным кандидатом на трансфер в украинский клуб стал 21-летний Амир Фератович из Словении. В конце октября 2023 года у него закончился контракт с турецким клубом "Адана Демирспор". За этого футболиста не придется платить. 

Фератович способен сыграть на любой позиции в обороне. У него есть опыт выступлений за молодежные команды итальянской "Ромы" и португальской "Бенфики". Помимо этого он защищал цвета "Эштрелы". 

Амиру Фератовичу предсказывали большое будущее, но несколько травм и серия неудачных трансферов сказались на его развитии. Возможно, переход в "Динамо" принесет пользу и украинской команде, и ему самому. 

Напомним, Шовковский неожиданно отреагировал на третье поражение "Динамо" на сборах. 

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