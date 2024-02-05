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Барселона летом продаст как минимум пять основных игроков

5 февраля 2024 16:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Барселона летом продаст как минимум пять основных игроков
Футболисты "Барселоны" перед матчем с "Алавесом". Фото: REUTERS/Vincent West
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство каталонской "Барселоны" сменит тренера в конце текущего сезона. Вместе с наставником Хави Эрнандесом команду могут покинуть несколько футболистов основного состава

"Барселоне" понадобятся деньги, если Суперлига не будет организована в этом году, сообщает Mundo Deportivo

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Летом 2024 года стартовый состав "Барселоны" может сильно измениться. Руководство клуба готово продать несколько футболистов из-за проблем с финансовым fair-play УЕФА. У клуба серьезные экономические проблемы, которые может решить только игра в клубной Суперлиге благодаря вознаграждению, которое получат клубы участники этого турнира. 

Роберт Левандовский
Роберт Левандовский празднует гол. Фото: REUTERS/Vincent West

Кого может продать "Барселона" 

Первым кандидатом на уход из каталонской команды является бразилец Рафинья. Полузащитник хотел бы остаться на "Камп Ноу", однако "сине-гранатовые" хотят получить благодаря его продаже порядка 50 млн евро. Футболистом интересуется лондонский "Тоттенхэм". 

Жюль Кунде
Жюль Кунде вбрасывает мяч из аута. Фото: REUTERS/Vincent West

Также "Барселону" может покинуть капитан команды Рональд Араухо. Уругвайским защитником интересуется "Бавария", которая готова предложить за него 100 млн евро. Футболист был готов согласиться на переезд в Германию еще в январе 2024 года, но Хави Эрнандес убедил его остаться в Каталонии как минимум до конца текущего сезона. 

Среди игроков "Барселоны", которые тоже могут быть проданы, называют защитников Жюля Кунде и Маркоса Алонсо, хавбеков Ориоля Ромеу и Фрэнки Де Йонга, а также форварда Роберта Левандовского. 

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