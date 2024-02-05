Мудрик предложил пари с большой ставкой одному из болельщиков Челси

Тренер Почеттино выпускает Мудрика на поле. Фото: REUTERS/David Klein

Лондонский "Челси" проиграл "Вулверхэмптону" на своем поле в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги. Михаил Мудрик сделал результативную передачу в этом поединке.

Болельщики "Челси" раскритиковали Мудрика после матча, сообщает Daily Mail.

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В сезоне 2023/2024 Михаил Мудрик забил за "Челси" три гола и сделал две результативные передачи. Однако болельщики клуба недовольны игрой украинского вингера. Футболиста критикуют за то, что он злоупотребляет индивидуальными действиями и недостаточно активно взаимодействует на поле с партнерами по команде.

Михаил Мудрик во время матча. Фото: REUTERS/David Klein

Переписка Мудрика с болельщиком

В сети распространяется переписка, которая, вероятно, принадлежит украинскому футболисту и одному из фанов "Челси". Болельщик спрашивает Михаила Мудрика, что с ним происходит.

"Ты действуешь недостаточно хорошо, и это повторяется в каждом матче. Необходимо что-то менять, ведь каждый раз, когда ты выходишь на поле, "Челси" будто играет в меньшинстве. Возможно, тебе нужны тренировки один на один", — написал болельщик.

Переписка Мудрика с болельщиком. Скриншот instagram.com/mmudryk10/

В ответ Мудрик предложил фанату заключить спор и сразиться на поле один на один. Михаил готов поставить на кон десять тысяч фунтов стерлингов. В ответ на это болельщик заявил, что готов платить украинцу за каждый гол.

Следующий матч "Челси" проведет в среду, седьмого февраля. Соперником "синих" по четвертому раунду Кубка Англии станет "Астон Вилла".

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