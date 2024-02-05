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Мудрик предложил пари с большой ставкой одному из болельщиков Челси

5 февраля 2024 12:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик предложил пари с большой ставкой одному из болельщиков Челси
Тренер Почеттино выпускает Мудрика на поле. Фото: REUTERS/David Klein
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лондонский "Челси" проиграл "Вулверхэмптону" на своем поле в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги. Михаил Мудрик сделал результативную передачу в этом поединке. 

Болельщики "Челси" раскритиковали Мудрика после матча, сообщает Daily Mail

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В сезоне 2023/2024 Михаил Мудрик забил за "Челси" три гола и сделал две результативные передачи. Однако болельщики клуба недовольны игрой украинского вингера. Футболиста критикуют за то, что он злоупотребляет индивидуальными действиями и недостаточно активно взаимодействует на поле с партнерами по команде. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик во время матча. Фото: REUTERS/David Klein

Переписка Мудрика с болельщиком 

В сети распространяется переписка, которая, вероятно, принадлежит украинскому футболисту и одному из фанов "Челси". Болельщик спрашивает Михаила Мудрика, что с ним происходит. 

"Ты действуешь недостаточно хорошо, и это повторяется в каждом матче. Необходимо что-то менять, ведь каждый раз, когда ты выходишь на поле, "Челси" будто играет в меньшинстве. Возможно, тебе нужны тренировки один на один", — написал болельщик.

Михаил Мудрик
Переписка Мудрика с болельщиком. Скриншот instagram.com/mmudryk10/

В ответ Мудрик предложил фанату заключить спор и сразиться на поле один на один. Михаил готов поставить на кон десять тысяч фунтов стерлингов. В ответ на это болельщик заявил, что готов платить украинцу за каждый гол. 

Следующий матч "Челси" проведет в среду, седьмого февраля. Соперником "синих" по четвертому раунду Кубка Англии станет "Астон Вилла". 

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спорт
футбол
Михаил Мудрик
Английская Премьер-лига
Челси

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