Анчелотти рассказал, доволен ли игрой Лунина в матче с Атлетико

Андрей Лунин ловит мяч во время поединка. Фото: REUTERS/Juan Medina

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал результат центрального матча 23-го тура испанской Ла Лиги. "Королевский клуб" упустил победу в самом конце дерби с "Атлетико".

Андрей Лунин провел практически безошибочный поединок, но пропустил гол в конце встречи, сообщает Marca.

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Андрей Лунин в матче с "Атлетико". Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Однако наставник "бланкос" Карло Анчелотти не стал обсуждать работу арбитров на послематчевой пресс-конференции. Тренер сосредоточил внимание на оценке действий своих подопечных.

Что Анчелотти сказал про Лунина

Главный тренер "Реала" похвалил голкипера и отметил уверенную игру украинского футболиста. По словам Карло Анчелотти, уверенные действия Андрея Лунина помогли игрокам "королевского клуба" провести несколько хороших атак, однако только одна из них завершилась голом.

"Лунин очень здорово действовал во время стандартных поражений. Он спас команду после опасного удара в исполнении Антуана Гризманна. Мы контролировали ход матча практически до финального свистка, но упустили победу. Так бывает. Я не собираюсь никого критиковать", — рассказал Карло Анчелотти.

Андрей Лунин вышел в основном составе "Реала" в третьем матче подряд. В следующем туре мадридцы сыграют с "Жироной", у которой дисквалифицирован главный тренер и травмирован Артем Довбик. Поединок состоится в субботу, в 19-30 по киевскому времени.

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