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Анчелотти рассказал, доволен ли игрой Лунина в матче с Атлетико

5 февраля 2024 11:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Анчелотти рассказал, доволен ли игрой Лунина в матче с Атлетико
Андрей Лунин ловит мяч во время поединка. Фото: REUTERS/Juan Medina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал результат центрального матча 23-го тура испанской Ла Лиги. "Королевский клуб" упустил победу в самом конце дерби с "Атлетико". 

Андрей Лунин провел практически безошибочный поединок, но пропустил гол в конце встречи, сообщает Marca

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Мадридский "Реал" упустил победу над "Атлетико" на третьей добавленной к матчу минуте. Соперники сыграли со счетом 1:1, у болельщиков обеих команд остались претензии к судейству.

Андрей Лунин
Андрей Лунин в матче с "Атлетико". Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Однако наставник "бланкос" Карло Анчелотти не стал обсуждать работу арбитров на послематчевой пресс-конференции. Тренер сосредоточил внимание на оценке действий своих подопечных. 

Что Анчелотти сказал про Лунина 

Главный тренер "Реала" похвалил голкипера и отметил уверенную игру украинского футболиста. По словам Карло Анчелотти, уверенные действия Андрея Лунина помогли игрокам "королевского клуба" провести несколько хороших атак, однако только одна из них завершилась голом. 

"Лунин очень здорово действовал во время стандартных поражений. Он спас команду после опасного удара в исполнении Антуана Гризманна. Мы контролировали ход матча практически до финального свистка, но упустили победу. Так бывает. Я не собираюсь никого критиковать", — рассказал Карло Анчелотти. 

Андрей Лунин вышел в основном составе "Реала" в третьем матче подряд. В следующем туре мадридцы сыграют с "Жироной", у которой дисквалифицирован главный тренер и травмирован Артем Довбик. Поединок состоится в субботу, в 19-30 по киевскому времени. 

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спорт
футбол
Реал Мадрид
Андрей Лунин
Испанская Ла Лига
Карло Анчелотти

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