Мудрик отдал голевую передачу в провальном матче Челси — видео

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик. Фото: REUTERS/David Klein

В Лондоне в матче 23-го тура Английской премьер-лиги "Челси" принимал "Вулверхэмптон". Во втором тайме на замену вышел украинский вингер хозяев Михаил Мудрик.

Матч завершился победой "Вулверхэмптона" со счетом 4:2, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Челси" первыми открыли счет, когда Кайседо вывел Палмера на ворота и тот пробил в дальний угол ворот. Но через три минуты Кунья сравнял счет, завершив контратаку соперника.

В концовке первого тайма Дисаси отметился рикошетом, когда мяч после прострела Нето зацепил игрока "Челси".

Во втором тайме Кунья сделал счет 4:1 в пользу "волков".

Мудрик вышел на поле на 71-й минуте вместо Стерлинга и на 86-й его подача с углового на ближнюю штангу позволила Тиаго Силве забить головой — 2:4.

Статистический портал WhoScored оценил игру Мудрика в высокий как для "Челси" в этом матче балл — 6,7.

"Челси" — "Вулверхэмптон" — 2:4

Голы: Палмер, 19, Силва, 86 — Кунья, 22, 63, 80, Дисаси, 43 (авт.)

"Челси": Петрович — Гюсто (Гилкрист, 81), Дисаси, Тиаго Силва, Чилвелл (Бадьяшиль, 81) — Кайседо (Джексон, 63), Галлагер — Палмер, Энцо, Стерлинг (Мудрик, 71) — Нкунку (Чуквуем).

"Вулвергемптон": Са — Килман, Доусон, Тоти — Семеду, Лемина, Гомес (Доэрти, 90), Аит-Нури (У. Буэно, 87) — Сарабия (Дойл, 72), Кунья — Нету (Бельгард, 72).

Предупреждения: Нюсто, Кайседо, Чилвелл — Семеду, Нету.

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