Почеттіно розкритикував Мудрика, порівнявши його з тенісистом у футбольній команді

Маурісіо Почеттіно та Михайло Мудрик. Фото: "Челсі"

Головний тренер лондонського "Челсі" Маурісіо Почеттіно оцінив становище вінгера Михайла Мудрика. Раніше українець втратив місце у стартовому складі.

Слова Почеттіно про Мудрика навів портал The Standard.

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Головний тренер згадав, як Мудрик зіграв у стартовому складі у грі проти "Міддлсбро". Матч був важливим, а українець провів його не найкращим чином.

"Наразі Мудрик перебуває на лаві запасних. Ключове значення має підтримка форми протягом сезону та демонстрація найкращих результатів на тренуваннях. При ухваленні рішень тренерський штаб орієнтується на об'єктивні критерії та включає до складу тих футболістів, хто виявляє максимальні зусилля на полі", — сказав Почеттіно.

Аргентинець зазначив, що Мудрик — молодий гравець, який приєднався до команди рік тому і визнав важливість розуміння обставин його трансферу. Він підкреслив, що українець має потенціал і дивовижні якості, але підкреслив, що футбол — це командна гра, яку не порівняти з тенісом.

"Необхідний процес вдосконалення. Має визначні якості та значний потенціал, проте важливо розуміти, що футбол — це колективна дисципліна, а не теніс", — зазначив тренер.

Фахівець висловив необхідність покращення взаємодії у команді, звернувши увагу на дивовижну гру Мудрика. Він наголосив на важливості адаптації до командної гри.

У поточному сезоні Мудрик у 24 матчі за "Челсі" забив чотири голи і віддав одну гольову передачу.

Після 22 турів АПЛ команда Почеттіно йде на десятому місці.

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