Де Дзербі назвав головну проблему Мудрика у Челсі
Головний тренер "Брайтона" Роберто Де Дзербі прокоментував виступ вінгера Михайла Мудрика в "Челсі". Італієць пояснив, чому молодий футболіст поки що не зумів стати лідером своєї команди.
Де Дзербі високо цінує потенціал Мудрика, про що розповів в інтерв'ю The Athletic.
Італійський наставник англійського "Брайтона" Роберто Де Дзербі працював у донецькому "Шахтарі" з травня 2021 до липня 2022 року. Він залишив український клуб через початок повномасштабного вторгнення російських окупантів.
Що Де Дзербі сказав про Мудрика
Саме за Роберто Де Дзербі молодий Михайло Мудрик досяг перших успіхів у "Шахтарі". Незабаром український півзахисник наслідував італійський тренер і теж переїхав на Туманний Альбіон.
Попри очікування більшості вболівальників, Мудрику не вдалося відразу стати одним з лідерів "Челсі". Роберто Де Дзербі назвав об'єктивні причини, які заважають українцеві виявити на "Стемфорд Брідж" усі грані свого таланту.
"Не забувайте про те, що Мудрик дуже молодий. І він поїхав зі своєї країни у складний період, пережив чимало моментів, які нікому не забажаєш пережити. Після цього Михайло потрапив до команди, де зараз немає умов для прогресу молодих гравців.
З такими талантами, якою є Мудрик, треба дуже дбайливо поводитися. Це алмаз, який потребує ограновування. Михайло є інтровертом за характером, але його потенціал дає мені право не сумніватися у тому, що перед нами один із найкращих гравців у світі. Решта не така вже й важлива", — розповів Роберто Де Дзербі.
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