Де Дзербі назвав головну проблему Мудрика у Челсі

Михайло Мудрик у матчі проти "Мідлсбро". Фото: Reuters/Lee Smith

Головний тренер "Брайтона" Роберто Де Дзербі прокоментував виступ вінгера Михайла Мудрика в "Челсі". Італієць пояснив, чому молодий футболіст поки що не зумів стати лідером своєї команди.

Де Дзербі високо цінує потенціал Мудрика, про що розповів в інтерв'ю The Athletic.

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Італійський наставник англійського "Брайтона" Роберто Де Дзербі працював у донецькому "Шахтарі" з травня 2021 до липня 2022 року. Він залишив український клуб через початок повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Мудрик та Де Дзербі у "Шахтарі". Скриншот YouTube

Що Де Дзербі сказав про Мудрика

Саме за Роберто Де Дзербі молодий Михайло Мудрик досяг перших успіхів у "Шахтарі". Незабаром український півзахисник наслідував італійський тренер і теж переїхав на Туманний Альбіон.

Мудрик та Де Дзербі в Англії. Скриншот YouTube

Попри очікування більшості вболівальників, Мудрику не вдалося відразу стати одним з лідерів "Челсі". Роберто Де Дзербі назвав об'єктивні причини, які заважають українцеві виявити на "Стемфорд Брідж" усі грані свого таланту.

"Не забувайте про те, що Мудрик дуже молодий. І він поїхав зі своєї країни у складний період, пережив чимало моментів, які нікому не забажаєш пережити. Після цього Михайло потрапив до команди, де зараз немає умов для прогресу молодих гравців.

З такими талантами, якою є Мудрик, треба дуже дбайливо поводитися. Це алмаз, який потребує ограновування. Михайло є інтровертом за характером, але його потенціал дає мені право не сумніватися у тому, що перед нами один із найкращих гравців у світі. Решта не така вже й важлива", — розповів Роберто Де Дзербі.

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