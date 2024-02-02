Мудрик міг перейти до Баварії — чому не відбувся трансфер

Михайло Мудрик на тренуванні "Челсі". Фото: instagram.com/chelseafc/

Вінгер збірної України та лондонського "Челсі" Михайло Мудрик міг продовжити кар'єру у німецькій Бундеслізі. У послугах молодого футболіста зацікавлена "Баварія".

Томас Тухель хотів попрацювати з українським гравцем у Мюнхені, повідомляє The Athletic.

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"Баварія" всерйоз цікавилася українським півзахисником "Челсі" Михайлом Мудриком. Він міг перейти до мюнхенського клубу вже під час зимового трансферного вікна-2024. Однак у результаті цей трансфер так і не відбувся.

Мудрик тисне руку на гравця "Ліверпуля" Бредлі. Фото: REUTERS/Carl Recine

Чому Мудрик залишився у "Челсі"

Керівництво "Баварії" не готове платити за українського вінгера понад 40 млн євро. Мюнхенці хотіли взяти Мудрика в оренду терміном на пів року та можливістю викупу його контракту. Проте "Челсі" відмовив. Лондонці хочуть або залишити гравця у себе, або продати його щонайменше за 60 млн євро.

У результаті "Баварія" активізувала зусилля щодо трансферу Браяна Сарагоси з "Гранади". Цей футболіст мав переїхати до Мюнхена лише влітку, але німецький клуб підписав його у січні. Однак Мудрик ще матиме можливість приєднатися до "Баварії" влітку.

У сезоні 2023/2024 Михайло Мудрик зіграв за "Челсі" 24 поєдинки у всіх турнірах. Він забив чотири голи та зробив дві результативні передачі.

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