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Мудрик мог перейти в Баварию — почему не состоялся трансфер

2 февраля 2024 13:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик мог перейти в Баварию — почему не состоялся трансфер
Михаил Мудрик на тренировке "Челси". Фото: instagram.com/chelseafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Вингер сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик мог продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. В услугах молодого футболиста заинтересована "Бавария". 

Томас Тухель хотел поработать с украинским игроком в Мюнхене, сообщает The Athletic

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"Бавария" всерьез интересовалась украинским полузащитником "Челси" Михаилом Мудриком. Он мог перейти в мюнхенский клуб уже во время зимнего трансферного окна-2024. Однако в итоге этот трансфер так и не состоялся. 

Михаил Мудрик
Мудрик жмет руку игроку "Ливерпуля" Брэдли. Фото: REUTERS/Carl Recine

Почему Мудрик остался в "Челси" 

Руководство "Баварии" не готово платить за украинского вингера больше 40 млн евро. Мюнхенцы хотели взять Мудрика в аренду сроком на полгода и возможностью выкупа его контракта. Однако "Челси" отказал. Лондонцы хотят либо оставить игрока у себя, либо продать его минимум за 60 млн евро. 

В итоге "Бавария" активизировала усилия по трансферу Брайана Сарагосы из "Гранады". Этот футболист должен был переехать в Мюнхен только летом, но немецкий клуб подписал его в январе. Однако у Мудрика еще будет возможность присоединиться к "Баварии" летом. 

В сезоне 2023/2024 Михаил Мудрик сыграл за "Челси" 24 поединка во всех турнирах. Он забил четыре гола и сделал две результативные передачи. 

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