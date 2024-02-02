Мудрик мог перейти в Баварию — почему не состоялся трансфер

Михаил Мудрик на тренировке "Челси". Фото: instagram.com/chelseafc/

Вингер сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик мог продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. В услугах молодого футболиста заинтересована "Бавария".

Томас Тухель хотел поработать с украинским игроком в Мюнхене, сообщает The Athletic.

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"Бавария" всерьез интересовалась украинским полузащитником "Челси" Михаилом Мудриком. Он мог перейти в мюнхенский клуб уже во время зимнего трансферного окна-2024. Однако в итоге этот трансфер так и не состоялся.

Мудрик жмет руку игроку "Ливерпуля" Брэдли. Фото: REUTERS/Carl Recine

Почему Мудрик остался в "Челси"

Руководство "Баварии" не готово платить за украинского вингера больше 40 млн евро. Мюнхенцы хотели взять Мудрика в аренду сроком на полгода и возможностью выкупа его контракта. Однако "Челси" отказал. Лондонцы хотят либо оставить игрока у себя, либо продать его минимум за 60 млн евро.

В итоге "Бавария" активизировала усилия по трансферу Брайана Сарагосы из "Гранады". Этот футболист должен был переехать в Мюнхен только летом, но немецкий клуб подписал его в январе. Однако у Мудрика еще будет возможность присоединиться к "Баварии" летом.

В сезоне 2023/2024 Михаил Мудрик сыграл за "Челси" 24 поединка во всех турнирах. Он забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

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