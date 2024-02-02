Де Дзерби назвал главную проблему Мудрика в Челси
Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби прокомментировал выступления вингера Михаила Мудрика в "Челси". Итальянец объяснил, почему молодой футболист пока не сумел стать лидером своей команды.
Де Дзерби высоко ценит потенциал Мудрика, о чем рассказал в интервью The Athletic.
Итальянский наставник английского "Брайтона" Роберто Де Дзерби работал в донецком "Шахтере" с мая 2021 по июль 2022 года. Он покинул украинский клуб из-за начала полномасштабного вторжения российских оккупантов.
Что Де Дзерби сказал про Мудрика
Именно при Роберто Де Дзерби молодой Михаил Мудрик добился первых успехов в "Шахтере". Вскоре украинский полузащитник последовал примеру итальянского тренера и тоже переехал на Туманный Альбион.
Вопреки ожиданиям большинства болельщиков, у Мудрика не получилось сходу стать одним из лидеров "Челси". Роберто Де Дзерби назвал объективные причины, которые мешают украинцу проявить на "Стэмфорд Бридж" все грани своего таланта.
"Не забывайте о том, что Мудрик очень молод. И он уехал из своей страны в сложный период, пережил немало моментов, которые никому не пожелаешь пережить. После этого Михаил попал в команду, в которой сейчас нет условий для прогресса молодых игроков.
С такими талантами, каким является Мудрик, надо очень бережно обращаться. Это алмаз, который требует огранки. Михаил является интровертом по характеру, но его потенциал дает мне право не сомневаться в том, что перед нами один из лучших игроков в мире. Все остальное не так уж важно", — рассказал Роберто Де Дзерби.
Напомним, Трубин уйдет из "Бенфики" — известно, сколько хотят заработать португальцы.
Модрич завершает карьеру — стала известна дата.
Цыганков узнает свой новый клуб в апреле — есть два варианта.
Шовковский исправил ошибку Луческу в "Динамо" — о чем речь.
Супряга попрощался с "Динамо" — что известно.
Холанн выбрал новый клуб и готовится к громкому трансферу.
Шовковский исправил ошибку Луческу в "Динамо" — о чем речь.
Читайте Новини.LIVE!