Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Де Дзерби назвал главную проблему Мудрика в Челси arrow

Де Дзерби назвал главную проблему Мудрика в Челси

2 февраля 2024 17:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Де Дзерби назвал главную проблему Мудрика в Челси
Михаил Мудрик в матче против "Мидлсбро". Фото: Reuters/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби прокомментировал выступления вингера Михаила Мудрика в "Челси". Итальянец объяснил, почему молодой футболист пока не сумел стать лидером своей команды. 

Де Дзерби высоко ценит потенциал Мудрика, о чем рассказал в интервью The Athletic

Читайте также:

Итальянский наставник английского "Брайтона" Роберто Де Дзерби работал в донецком "Шахтере" с мая 2021 по июль 2022 года. Он покинул украинский клуб из-за начала полномасштабного вторжения российских оккупантов. 

Мудрик и Де Дзерби
Мудрик и Де Дзерби в "Шахтере". Скриншот YouTube

Что Де Дзерби сказал про Мудрика 

Именно при Роберто Де Дзерби молодой Михаил Мудрик добился первых успехов в "Шахтере". Вскоре украинский полузащитник последовал примеру итальянского тренера и тоже переехал на Туманный Альбион. 

Мудрик и Де Дзерби
Мудрик и Де Дзерби в Англии. Скриншот YouTube

Вопреки ожиданиям большинства болельщиков, у Мудрика не получилось сходу стать одним из лидеров "Челси". Роберто Де Дзерби назвал объективные причины, которые мешают украинцу проявить на "Стэмфорд Бридж" все грани своего таланта. 

"Не забывайте о том, что Мудрик очень молод. И он уехал из своей страны в сложный период, пережил немало моментов, которые никому не пожелаешь пережить. После этого Михаил попал в команду, в которой сейчас нет условий для прогресса молодых игроков. 

С такими талантами, каким является Мудрик, надо очень бережно обращаться. Это алмаз, который требует огранки. Михаил является интровертом по характеру, но его потенциал дает мне право не сомневаться в том, что перед нами один из лучших игроков в мире. Все остальное не так уж важно", — рассказал Роберто Де Дзерби. 

Напомним, Трубин уйдет из "Бенфики" — известно, сколько хотят заработать португальцы. 

Модрич завершает карьеру — стала известна дата

Цыганков узнает свой новый клуб в апреле — есть два варианта. 

Шовковский исправил ошибку Луческу в "Динамо" — о чем речь. 

Супряга попрощался с "Динамо" — что известно. 

Холанн выбрал новый клуб и готовится к громкому трансферу.

Шовковский исправил ошибку Луческу в "Динамо" — о чем речь.

спорт
футбол
Михаил Мудрик
Роберто Де Дзерби
Брайтон
Челси

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме