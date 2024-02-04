Почеттино раскритиковал Мудрика, сравнив его с теннисистом в футбольной команде
Главный тренер лондонского "Челси" Маурисио Почеттино оценил положение вингера Михаила Мудрика. Ранее украинец потерял место в стартовом составе.
Слова Почеттино о Мудрике привел портал The Standard.
Почеттино раскритиковал Мудрика
Гланый тренер вспомнил, как Мудрик сыграл в стартовом составе в игре против "Мидлсбро". Матч был важным, а украинец провел его не лучшим образом.
"В настоящее время Мудрик находится на скамейке запасных. Ключевое значение имеет поддержание формы в течение сезона и демонстрация лучших результатов на тренировках. При принятии решений тренерский штаб ориентируется на объективные критерии и включает в состав тех футболистов, кто проявляет максимальные усилия на поле", — сказал Почеттино.
Аргентинец отметил, что Мудрик — молодой игрок, присоединившийся к команде год назад, и признал важность понимания обстоятельств его трансфера. Он подчеркнул, что у украинца есть потенциал и удивительные качества, но подчеркнул, что футбол — это командная игра, которую не сравнить с теннисом.
"Необходим процесс совершенствования. У него выдающиеся качества и значительный потенциал, однако важно понимать, что футбол — это коллективная дисциплина, а не теннис", — отметил тренер.
Тренер выразил необходимость улучшения взаимодействия в команде, обратив внимание на впечатляющую игру Мудрика. Он подчеркнул важность адаптации к командной игре.
В текущем сезоне Мудрик в 24 матча за "Челси" забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.
После 22 туров АПЛ команда Почеттино идет на десятом месте.
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