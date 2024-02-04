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Мудрик віддав гольову передачу у провальному матчі Челсі

4 лютого 2024 19:22
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Агабекян Карен
редактор
Мудрик віддав гольову передачу у провальному матчі Челсі
Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик. Фото: REUTERS/David Klein
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Лондоні у матчі 23-го туру Англійської прем'єр-ліги "Челсі" приймав "Вулверхемптон". У другому таймі на заміну вийшов український вінгер господарів Михайло Мудрик.

Матч завершився перемогою "Вулверхемптону" з рахунком 4:2, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Челсі" першими відкрили рахунок, коли Кайседо вивів Палмера на ворота і той пробив у дальній кут. Але через три хвилини Кунья зрівняв рахунок, завершивши контратаку суперника.

Наприкінці першого тайму Дісасі відзначився автоголом, коли м'яч після прострілу Нето зачепив його.

У другому таймі Кунья зробив рахунок 4:1 на користь "вовків".

Мудрик вийшов на поле на 71-й хвилині замість Стерлінга та на 86-й його подача з кутового на ближню штангу дозволила Тіаго Сілві забити головою — 2:4.

Статистичний портал WhoScored оцінив гру Мудрика на високий як для "Челсі" у цьому матчі бал — 6,7.

"Челсі" — "Вулверхемптон" — 2:4

Голи: Палмер, 19, Сілва, 86 — Кунья, 22, 63, 80, Дісасі, 43 (авт.)

"Челсі": Петрович — Гюсто (Гілкріст, 81), Дісасі, Тіаго Сілва, Чілвелл (Бадьяшиль, 81) — Кайседо (Джексон, 63), Галлагер — Палмер, Енцо, Стерлінг (Мудрик, 71) — Нкунку (Чукву).

"Вулвергемптон": Са — Кілман, Доусон, Тоті — Семеду, Леміна, Гомес (Доерті, 90), Аїт-Нурі (У. Буено, 87) — Сарабія (Дойл, 72), Кунья — Нету (Бельгард, 72).

Попередження: Нюсто, Кайседо, Чілвелл — Семеду, Нету.

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футбол
Михайло Мудрик
Вулвергемптон Вондерерз
Челсі
АПЛ
українські легіонери (футбол)

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