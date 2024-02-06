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Лунін став трансферною метою одразу двох відомих клубів

6 лютого 2024 09:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін став трансферною метою одразу двох відомих клубів
Андрій Лунін під час матчу із "Атлетіко". Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер збірної України Андрій Лунін має вибрати, у якому клубі продовжити кар'єру. "Реал" хоче продовжити контракт із футболістом, яким цікавляться й інші клуби.

Успішна гра Луніна повернула увагу до нього з боку грандів європейського футболу, повідомляє Marca.

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Андрій Лунін виграв конкуренцію в іспанського воротаря Кепи Аррісабалагі та став основним голкіпером мадридського "Реала" як мінімум до повернення Тібо Куртуа після травми. Контракт 24-річного голкіпера з "королівським клубом" діє до літа 2025 року, проте українець може змінити команду вже за кілька місяців.

Андрій Лунін
Андрій Лунін у стартовому складі "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/

Які клуби претендують на Луніна

У послугах воротаря "Реала" зацікавлений "Манчестер Юнайтед". Англійський клуб шукає молодого голкіпера із досвідом виступів у Лізі чемпіонів. "Червоні дияволи" незадоволені грою Андре Онана і хочуть запросити гравця на заміну камерунцеві під час літнього трансферного вікна.

Окрім англійського клубу, Луніним цікавиться і мюнхенська "Баварія". Німецька команда шукає заміну Мануелю Ноєру, який за кілька років завершить кар'єру футболіста. Мюнхенці готові заплатити за українського голкіпера 20 млн євро, але реакція "Реала" на це поки що не відома.

Андрій Лунін виходив на поле у стартовому складі "бланкос" у чотирьох останніх матчах поспіль.

Нагадаємо, київське "Динамо" збирається безплатно підписати закордонного гравця. Столичній команді, як і раніше, потрібен центральний захисник.

Керівництво каталонської "Барселони" влітку змінить тренера та розпочне зміни у поточному складі. Команду залишатимуть футболісти.

Один з найкращих футболістів каталонської "Жирони" вже влітку перейде до англійського "Манчестер Сіті". Хосеп Гвардіола особисто наполіг на цьому трансфері. 

Нещодавно Олександр Усик знову став батьком. Сім'я українського боксера отримала подарунок від Валерія Залужного.

спорт
футбол
Реал Мадрид
Футбол трансфери
Андрій Лунін

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