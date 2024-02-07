Гвардіола знайшов заміну Де Брюйне в Манчестер Сіті

Гвардіола обіймає Де Брюйне після матчу. Фото: REUTERS/David Klein

Головний тренер англійського "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола поділився думкою про майбутнього лідера команди. Цей футболіст зможе замінити Кевіна Де Брюйне в ігровій структурі "містян".

Права на цього гравця вже належать "Манчестер Сіті", повідомив Гвардіола в інтерв'ю ESPN.

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У поєдинку 23 туру англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" здобув вольову перемогу в гостях над "Брентфордом" з рахунком 3:1. Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола прокоментував успіх своєї команди та назвав футболіста, який замінить Кевіна Де Брюйне у ролі лідера "Сіті".

Кевін Де Брюйне та Філ Фоден. Фото: REUTERS/David Klein

Кого похвалив Гвардіола

Кевін Де Брюйне є лідером півзахисту "Манчестер Сіті". Контракт бельгійця із клубом розрахований до літа 2025 року. Останнім часом 32-річний футболіст почав часто отримувати травми, проте Хосеп Гвардіола закликав уболівальників не хвилюватись.

"Філ Фоден має величезний вплив на гру "Манчестер Сіті". Його роль стає основною в успіхах команди. Він чудово "читає" гру, робить велику кількість результативних передач. З кожним роком Фоден діє дедалі впевненіше", — розповів Хосеп Гвардіола.

За словами наставника "містян", у майбутньому Філ Фоден замінить у грі "Сіті" і Кевіна Де Брюйне, і Бернарду Сілву. Англійський футболіст, який уже провів понад 250 матчів за команду, стане лідером.

У сезоні 2023/2024 Філ Фоден зіграв за "Манчестер Сіті" 22 поєдинки в АПЛ. Він забив вісім м'ячів та зробив сім результативних передач.

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