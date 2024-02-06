Лідер Жирони стане гравцем Манчестер Сіті

Футболісти "Жирони". Фото: "Жирона"

Англійський "Манчестер Сіті" у літнє трансферне вікно оформить перехід одного з лідерів "Жирони". Футболіст посилить атакувальну лінію.

Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

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За інформацією джерела, склад "Манчестер Сіті" поповнить бразилець Савіо, який став одним із найкращих гравців поточного сезону чемпіонату Іспанії.

Романо отримав інформацію, що контракт підпишуть найближчими днями.

"Незважаючи на пропозиції німецьких та англійських клубів, Савіо приєднається до "Ман Сіті". Зараз він на 100% зосереджений на "Жироні", щоб завершити сезон якнайкраще", — написав Романо.

Наразі Савіо грає у "Жироні" на правах оренди, а права на нього належать французькому "Труа". Усі три клуби є частиною City Football Group.

19-річний бразилець у поточному сезоні за "Жирону" у 27 матчах забив сім м'ячів і зробив сім гольових передач.

"Жирона" в чемпіонаті Іспанії зараз йде на другому місці і відстає від мадридського "Реалу" всього на два очки.

"Манчестер Сіті" йде на другому місці в турнірній таблиці АПЛ із відставанням у два очки від "Ліверпуля" та матчем у запасі.

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