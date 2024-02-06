Лидер Жироны станет игроком Манчестер Сити

Футболисты "Жироны". Фото: "Жирона"

Английский "Манчестер Сити" в летнее трансферное окно оформит переход одного из лидеров "Жироны". Футболист усилит атакующую линию.

Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

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По информации источника, состав "Манчестер Сити" пополнит бразилец Савио, ставший одним из лучших игроков текущего сезона чемпионата Испании.

Романо получил информацию, что контракт подпишут в ближайшие дни.

"Несмотря на предложения немецких и английских клубов, Савио присоединится к "Ман Сити". Сейчас он на 100% сосредоточен на "Жироне", чтобы завершить сезон наилучшим образом", — написал Романо.

На текущий момент Савио играет в "Жироне" на правах аренды, а права на него принадлежат французскому "Труа". Все три клуба являются частью City Football Group.

19-летний бразилец в текущем сезоне за "Жирону" в 27 матчах забил семь мячей и сделал семь голевых передач.

"Жирона" в чемпионате Испании на текущей момент идет на втором месте и отстает от "Реала" Мадрид всего на два очка.

"Манчестер Сити" идет на втором месте в турнирной таблице АПЛ с отставанием в два очка от "Ливерпуля" и матчем в запасе.

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