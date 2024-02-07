Ярмоленко назвав найкращий та найгірший спогади в кар'єрі

Андрій Ярмоленко відповідає на запитання. Скриншот "ВДИНАМО"

Лідер збірної України та київського "Динамо" Андрій Ярмоленко назвав два діаметрально різні спогади про свою кар'єру. Обидва вони пов'язані з національною командою.

Ярмоленко досі звинувачує себе, що збірна України не зуміла кваліфікуватися на Кубок Світу-2022, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "ВДИНАМО".

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Андрій Ярмоленко не грає через травму з жовтня 2023 року, але 34-річний півзахисник уже розпочав тренування і незабаром повернеться на поле. Під час зборів "Динамо" в Туреччині капітан збірної України відповів на питання про своє життя та кар'єру. Він розповів, який спогад досі робить його щасливим.

Найкращий момент у кар'єрі

Андрій Ярмоленко зізнався, що виступ збірної України на чемпіонаті Європи-2020 багато гравців тієї команди досі вважають неймовірним здобутком. Підопічні Андрія Шевченка дійшли до чвертьфіналу турніру, обігравши в 1/8 збірну Швеції завдяки голу Артема Довбика на останніх хвилинах матчу.

Андрій Ярмоленко на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Ярмоленко заявив, що повністю виклався на Євро-2020 і продемонстрував свою найкращу гру. Він задоволений своїм виступом на турнірі. Андрій згадав, як після першості із чистою совістю вирушив у відпустку.

Що хотів би забути Ярмоленко

Найгірший спогад про кар'єру з'явився невдовзі після Євро-2020. Під час відбірної кампанії на ЧС-2022 збірна України була змушена зіграти матчі кваліфікаційного турніру. У вирішальному поєдинку підопічні Андрія Шевченка зіграли з Уельсом і поступилися супернику з рахунком 0:1. Вирішальним став автогол капітана команди.

Андрій Ярмоленко на зборах у Туреччині. Фото: пресслужба "Динамо"

Андрій Ярмоленко відповів на запитання, що він сказав би юному собі в тому випадку, якби зумів вирушити у минуле. "Не чіпай м'яч у грі з Уельсом", — відповів півзахисник "Динамо".

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