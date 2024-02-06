Вивчаренко стал целью итальянской Ромы и еще двух клубов из Европы

Футболист "Динамо" Киев Константин Вивчаренко. Фото: "Динамо"

Левый защитник киевского "Динамо" Константин Вивчаренко может перебраться в топовый чемпионат. Футболиста хотят видеть в Риме.

Украинский защитник заинтересовал три европейский клубы, сообщил портал TUTTOmercatoWEB.

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Кто интересуется Вивчаренко

Как стало известно, итальянская "Рома" в течение нескольких месяцев следит за Вивчаренком. Но это не единственный клуб из Серии А, которому интересен украинец.

Источник утверждает, что "Болонья" была близка к подписанию левого защитника. В Италии трансферное окно уже закрыто и клубы могут попробовать подписать игрока уже летом.

Кроме итальянских команд футболистом интересуются турецкие "Фенербахче" и "Бешикташ". Поскольку трансферное окно в Турции закрывается 9 февраля, то они могут успеть оформить переход.

21-летний украинец в сезоне 2023/24 гг. сыграл 186 минут в пяти матчах за "Динамо".

Действующий контракт Вивчаренко с киевским клубом рассчитан до 30 декабря 2025 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 1,5 млн евро.

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