Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Вівчаренко став метою італійської Роми та ще двох клубів з Європи arrow

Вівчаренко став метою італійської Роми та ще двох клубів з Європи

6 лютого 2024 23:53
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Вівчаренко став метою італійської Роми та ще двох клубів з Європи
Футболіст "Динамо" Київ Костянтин Вівчаренко. Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Лівий захисник київського "Динамо" Костянтин Вівчаренко може перебратися до топового чемпіонату. Футболіста хочуть бачити у Римі.

Український захисник зацікавив три європейські клуби, повідомив портал TUTTOmercatoWEB.

Читайте також:
Костянтин Вівчаренко
Костянтин Вівчаренко у молодіжній збірній України. Фото: УАФ

Хто цікавиться Вівчаренком

Як стало відомо, італійська "Рома" протягом кількох місяців стежить за Вівчаренком. Але це не єдиний клуб із Серії А, якому цікавий українець.

Джерело стверджує, що "Болонья" була близькою до підписання лівого захисника. В Італії трансферне вікно вже зачинене, й клуби можуть спробувати підписати гравця вже влітку.

Окрім італійських команд, футболістом цікавляться турецькі "Фенербахче" та "Бешикташ". Оскільки трансферне вікно в Туреччині закривається 9 лютого, вони можуть встигнути оформити перехід.

21-річний українець у сезоні 2023/24 рр. зіграв 186 хвилин у п'яти матчах за "Динамо".

Чинний контракт Вівчаренка з київським клубом розрахований до 30 грудня 2025 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 1,5 млн євро.

Нагадаємо, український голкіпер Андрій Лунін став трансферною метою кількох відомих клубів. Він має кілька варіантів продовження кар'єри.

Румунський тренер Мірча Луческу готовий обговорити повернення до "Динамо".

Хавбек київського "Динамо" Микола Шапаренко влітку може перейти в один із відомих закордонних клубів.

Київське "Динамо" збирається безкоштовно підписати закордонного гравця. Столичній команді, як і раніше, потрібен центральний захисник.

Саудівський "Аль-Наср" готується запросити в команду колишнього партнера Кріштіану Роналду з мадридського "Реала".

футбол
Динамо
Футбол трансфери
Костянтин Вівчаренко
ФК Рома (Рим)

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

Актуальне по темі