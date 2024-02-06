Вівчаренко став метою італійської Роми та ще двох клубів з Європи

Футболіст "Динамо" Київ Костянтин Вівчаренко. Фото: "Динамо"

Лівий захисник київського "Динамо" Костянтин Вівчаренко може перебратися до топового чемпіонату. Футболіста хочуть бачити у Римі.

Український захисник зацікавив три європейські клуби, повідомив портал TUTTOmercatoWEB.

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Хто цікавиться Вівчаренком

Як стало відомо, італійська "Рома" протягом кількох місяців стежить за Вівчаренком. Але це не єдиний клуб із Серії А, якому цікавий українець.

Джерело стверджує, що "Болонья" була близькою до підписання лівого захисника. В Італії трансферне вікно вже зачинене, й клуби можуть спробувати підписати гравця вже влітку.

Окрім італійських команд, футболістом цікавляться турецькі "Фенербахче" та "Бешикташ". Оскільки трансферне вікно в Туреччині закривається 9 лютого, вони можуть встигнути оформити перехід.

21-річний українець у сезоні 2023/24 рр. зіграв 186 хвилин у п'яти матчах за "Динамо".

Чинний контракт Вівчаренка з київським клубом розрахований до 30 грудня 2025 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 1,5 млн євро.

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