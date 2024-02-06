Луческу готов обсудить возвращение в Динамо
Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" не стал отрицать слухи о скором возвращении к активной работе. Румынский специалист готов снова возглавить команду, которая хорошо ему знакома.
Луческу придется восстанавливать репутацию известной европейской команды, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на PlaySport Live.
Мирча Луческу готовится принять новый вызов в своей карьере. Эта работа станет серьезным испытанием для 78-летнего специалиста, который ушел из киевского "Динамо" в ноябре прошлого года. Новым клубом наставника тоже может стать "Динамо".
Возвращение Луческу
Однако на этот раз речь идет о клубе из Бухареста, который является для румынского тренера практически родным. Мирча Луческу начинал игровую карьеру в этой команде, в которой провел 250 поединков. Также именно в бухарестском "Динамо" будущий наставник "Шахтера" провел пять лет в качестве главного тренера (1985-1990).
В сезоне 2023/2024 "Динамо" после 24 туров чемпионата Румынии занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. В последнее время журналисты регулярно пишут о том, что в новом сезоне работать с одним из самых титулованных клубов Румынии будет именно Мирча Луческу, который регулярно посещает матчи с участием команды.
Сам тренер не стал отрицать эту возможность. Он заявил о том, что осталось обсудить и утвердить несколько важных моментов. Луческу признал, что в "Динамо" накопилось большое количество проблем, решение которых требует внимания, терпения и организованности. Однако он не сомневается, что в скором будущем команда снова добьется успеха и будет радовать болельщиков.
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