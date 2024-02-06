Луческу готов обсудить возвращение в Динамо

Мирча Луческу во время матча. Фото: УНИАН

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" не стал отрицать слухи о скором возвращении к активной работе. Румынский специалист готов снова возглавить команду, которая хорошо ему знакома.

Луческу придется восстанавливать репутацию известной европейской команды, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на PlaySport Live.

Читайте также:

Мирча Луческу готовится принять новый вызов в своей карьере. Эта работа станет серьезным испытанием для 78-летнего специалиста, который ушел из киевского "Динамо" в ноябре прошлого года. Новым клубом наставника тоже может стать "Динамо".

Мирча Луческу на пресс-конференции. Фото: "Динамо"

Возвращение Луческу

Однако на этот раз речь идет о клубе из Бухареста, который является для румынского тренера практически родным. Мирча Луческу начинал игровую карьеру в этой команде, в которой провел 250 поединков. Также именно в бухарестском "Динамо" будущий наставник "Шахтера" провел пять лет в качестве главного тренера (1985-1990).

В сезоне 2023/2024 "Динамо" после 24 туров чемпионата Румынии занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. В последнее время журналисты регулярно пишут о том, что в новом сезоне работать с одним из самых титулованных клубов Румынии будет именно Мирча Луческу, который регулярно посещает матчи с участием команды.

Сам тренер не стал отрицать эту возможность. Он заявил о том, что осталось обсудить и утвердить несколько важных моментов. Луческу признал, что в "Динамо" накопилось большое количество проблем, решение которых требует внимания, терпения и организованности. Однако он не сомневается, что в скором будущем команда снова добьется успеха и будет радовать болельщиков.

Напомним, украинский голкипер Андрей Лунин стал трансферной целью нескольких известных клубов. У него есть несколько вариантов продолжения карьеры.

Хавбек киевского "Динамо" Николай Шапаренко летом может перейти в один из известных зарубежных клубов.

Киевское "Динамо" собирается бесплатно подписать зарубежного игрока. Столичной команде по-прежнему нужен центральный защитник.

Саудовский "Аль-Наср" готовится пригласить в команду бывшего партнера Криштиану Роналду по мадридскому "Реалу".

Руководство каталонской "Барселоны" летом сменит тренера и начнет изменения в текущем составе. Команду будут покидать футболисты.