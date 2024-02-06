Луческу готовий обговорити повернення до Динамо

Мірча Луческу під час матчу. Фото: УНІАН

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" не став заперечувати чутки про повернення до активної роботи. Румунський фахівець готовий знову очолити команду, яка добре йому знайома.

Луческу доведеться відновлювати репутацію відомої європейської команди, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на PlaySport Live.

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Мірча Луческу готується прийняти новий виклик у своїй кар'єрі. Ця робота стане серйозним випробуванням для 78-річного фахівця, який пішов із київського "Динамо" у листопаді минулого року. Новим клубом наставника також може стати "Динамо".

Мірча Луческу на пресконференції. Фото: "Динамо"

Повернення Луческу

Однак цього разу йдеться про клуб із Бухареста, який є для румунського тренера практично рідним. Мірча Луческу розпочинав ігрову кар'єру у цій команді, в якій провів 250 поєдинків. Також саме в бухарестському "Динамо" майбутній наставник "Шахтаря" провів п'ять років як головний тренер (1985 — 1990).

У сезоні 2023/2024 "Динамо" після 24 турів чемпіонату Румунії посідає останнє, 16-те місце у турнірній таблиці. Останнім часом журналісти регулярно пишуть про те, що в новому сезоні працювати з одним із найтитулованіших клубів Румунії буде саме Мірча Луческу, який регулярно відвідує матчі за участю команди.

Сам тренер не заперечував цієї можливості. Він заявив про те, що залишилося обговорити та затвердити кілька важливих моментів. Луческу визнав, що в "Динамо" накопичилася велика кількість проблем, вирішення яких потребує уваги, терпіння та організованості. Однак він не сумнівається, що незабаром команда знову досягне успіху і радуватиме вболівальників.

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