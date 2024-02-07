Зоря відмовилася продавати футболіста до Динамо

Футболісти молодіжної збірної України дякують уболівальникам. Фото: instagram.com/arsenii_batagov/

Захисник луганської "Зорі" та молодіжної збірної України Арсеній Батагов не зможе підписати контракт із "Динамо". Керівництво українського клубу не продаватиме гравця в іншу команду.

Батагов продовжить кар'єру у складі "Зорі", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".

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Арсеній Батагов міг змінити клуб під час зимового трансферного вікна-2024. Журналісти повідомляли, що у послугах 21-річного універсального захисника молодіжної збірної України було зацікавлено відразу кілька команд, включаючи "Динамо". Однак інформація про переговори "Зорі" з клубом із Загреба не відповідають дійсності.

Арсеній Батагов у молодіжній збірній України. Фото: instagram.com/arsenii_batagov/

Проблеми Батагова у "Зорі"

Захисник луганської команди знаходиться у розташуванні клубу, який готується до другої половини сезону на зборі в Туреччині. Арсеній Батагов продовжує відновлюватися після травми та сподівається найближчим часом повернутися на поле.

Тренерський штаб "Зорі" хоче залишити Арсенія Батагова в команді щонайменше до кінця сезону. На захисника розраховують у другому колі чемпіонату України. Луганці змагаються за право зберегти прописку в елітному дивізіоні, і для команди важливий кожен футболіст.

У сезоні-2023/2024 Арсеній Батагов зіграв у складі "Зорі" 19 поєдинків. Він записав на свій рахунок два м'ячі та зробив дві результативні передачі.

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