Заря отказалась продавать футболиста в Динамо

Футболисты молодежной сборной Украины благодарят болельщиков. Фото: instagram.com/arsenii_batagov/

Защитник луганской "Зари" и молодежной сборной Украины Арсений Батагов не сможет подписать контракт с "Динамо". Руководство украинского клуба не станет продавать игрока в другую команду.

Батагов продолжит карьеру в составе "Зари", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".

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Арсений Батагов мог сменить клуб во время зимнего трансферного окна-2024. Журналисты сообщали, что в услугах 21-летнего универсального защитника молодежной сборной Украины были заинтересованы сразу несколько команд, включая "Динамо". Однако информация о переговорах "Зари" с клубом из Загреба не соответствуют действительности.

Арсений Батагов в молодежной сборной Украины. Фото: instagram.com/arsenii_batagov/

Проблемы Батагова в "Заре"

Защитник луганской команды находится в расположении клуба, который готовится ко второй половине сезона на сборе в Турции. Арсений Батагов продолжает восстанавливаться после травмы и надеется в ближайшем времени вернуться на поле.

Тренерский штаб "Зари" хочет оставить Арсения Батагова в команде как минимум до конца сезона. На защитника рассчитывают во втором круге чемпионата Украины. Луганчане сражаются за право сохранить прописку в элитном дивизионе, и для команды важен каждый футболист.

В сезоне 2023/2024 Арсений Батагов сыграл в составе "Зари" 19 поединков. Он записал на свой счет два мяча и сделал две результативные передачи.

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