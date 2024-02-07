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Заря отказалась продавать футболиста в Динамо

7 февраля 2024 15:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Заря отказалась продавать футболиста в Динамо
Футболисты молодежной сборной Украины благодарят болельщиков. Фото: instagram.com/arsenii_batagov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник луганской "Зари" и молодежной сборной Украины Арсений Батагов не сможет подписать контракт с "Динамо". Руководство украинского клуба не станет продавать игрока в другую команду. 

Батагов продолжит карьеру в составе "Зари", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке". 

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Арсений Батагов мог сменить клуб во время зимнего трансферного окна-2024. Журналисты сообщали, что в услугах 21-летнего универсального защитника молодежной сборной Украины были заинтересованы сразу несколько команд, включая "Динамо". Однако информация о переговорах "Зари" с клубом из Загреба не соответствуют действительности. 

Арсений Батагов
Арсений Батагов в молодежной сборной Украины. Фото: instagram.com/arsenii_batagov/

Проблемы Батагова в "Заре" 

Защитник луганской команды находится в расположении клуба, который готовится ко второй половине сезона на сборе в Турции. Арсений Батагов продолжает восстанавливаться после травмы и надеется в ближайшем времени вернуться на поле. 

Тренерский штаб "Зари" хочет оставить Арсения Батагова в команде как минимум до конца сезона. На защитника рассчитывают во втором круге чемпионата Украины. Луганчане сражаются за право сохранить прописку в элитном дивизионе, и для команды важен каждый футболист. 

В сезоне 2023/2024 Арсений Батагов сыграл в составе "Зари" 19 поединков. Он записал на свой счет два мяча и сделал две результативные передачи. 

Напомним, полузащитник "Динамо" Андрей Ярмоленко назвал лучший и худший эпизоды в своей футбольной карьере. 

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Украинский голкипер Андрей Лунин стал трансферной целью нескольких известных клубов. У него есть несколько вариантов продолжения карьеры. 

Киевское "Динамо" собирается бесплатно подписать зарубежного игрока. Столичной команде по-прежнему нужен центральный защитник. 

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