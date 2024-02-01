Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow В Шахтере приняли важное решение по поводу будущих трансферов arrow

В Шахтере приняли важное решение по поводу будущих трансферов

1 февраля 2024 12:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В Шахтере приняли важное решение по поводу будущих трансферов
Футболисты на сборах в Турции. Фото: instagram.com/fcshakhtar/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство донецкого "Шахтера" не собирается приглашать в команду новых футболистов до лета этого года. Тренерскому штабу придется решать задачи с теми игроками, которые уже есть в наличии "горняков". 

Педриньо и Батурина не перейдут в "Шахтер", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке". 

Читайте также:

Во время зимнего трансферного окна-2024 "Шахтер" подписал двух бразильских футболистов. За Кевина и Марлона Гомеса "горняки" заплатили по 12 млн евро. Согласно информации хорватских журналистов, украинский клуб был готов выложить еще 15 млн евро за Мартина Батурину из загребского "Динамо", однако этот трансфер отложен как минимум до лета. 

Марино Пушич
Марино Пушич доволен тренировкой "горняков". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Будущие новички "Шахтера" 

Помимо Мартина Батурины "горняки" собирались вернуть правого вингера Педриньо. Контракт 25-летнего бразильца принадлежит "Шахтеру". Летом 2022 года футболист отправился в аренду в "Атлетико Минейро". Украинский клуб хотел вернуть футболиста, но изменил решение. 

Если Педриньо не хочет возвращаться в Украину, то Мартин Батурина был готов присоединиться к "Шахтеру". Этот сезон неудачно складывается для 20-летнего хорвата, и его трансферная стоимость снизилась до 15 млн евро. Причина, по которой "горняки" временно отказались от новых трансферов, пока не известна. 

Напомним, Цыганков узнает свой новый клуб в апреле — есть два варианта. 

Известный украинский хоккеист погиб после ранения на фронте. 

Супряга попрощался с "Динамо" — что известно. 

Холанн выбрал новый клуб и готовится к громкому трансферу.

"Динамо" изменит состав — кого продаст киевский клуб

Миколенко уйдет из "Эвертона" в другой английский клуб. 

спорт
футбол
ФК Шахтер
Футбол трансферы
Марино Пушич

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме