В Шахтере приняли важное решение по поводу будущих трансферов

Футболисты на сборах в Турции. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Руководство донецкого "Шахтера" не собирается приглашать в команду новых футболистов до лета этого года. Тренерскому штабу придется решать задачи с теми игроками, которые уже есть в наличии "горняков".

Педриньо и Батурина не перейдут в "Шахтер", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".

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Во время зимнего трансферного окна-2024 "Шахтер" подписал двух бразильских футболистов. За Кевина и Марлона Гомеса "горняки" заплатили по 12 млн евро. Согласно информации хорватских журналистов, украинский клуб был готов выложить еще 15 млн евро за Мартина Батурину из загребского "Динамо", однако этот трансфер отложен как минимум до лета.

Марино Пушич доволен тренировкой "горняков". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Будущие новички "Шахтера"

Помимо Мартина Батурины "горняки" собирались вернуть правого вингера Педриньо. Контракт 25-летнего бразильца принадлежит "Шахтеру". Летом 2022 года футболист отправился в аренду в "Атлетико Минейро". Украинский клуб хотел вернуть футболиста, но изменил решение.

Если Педриньо не хочет возвращаться в Украину, то Мартин Батурина был готов присоединиться к "Шахтеру". Этот сезон неудачно складывается для 20-летнего хорвата, и его трансферная стоимость снизилась до 15 млн евро. Причина, по которой "горняки" временно отказались от новых трансферов, пока не известна.

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