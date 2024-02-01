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У Шахтарі ухвалили важливе рішення щодо майбутніх трансферів

1 лютого 2024 12:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У Шахтарі ухвалили важливе рішення щодо майбутніх трансферів
Футболісти на зборах у Туреччині. Фото: instagram.com/fcshakhtar/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво донецького "Шахтаря" не збирається запрошувати до команди нових футболістів до літа цього року. Тренерському штабу доведеться вирішувати завдання з тими гравцями, які вже є у наявності "гірників".

Педріньйо та Батуріна не перейдуть у "Шахтар", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".

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Під час зимового трансферного вікна-2024 "Шахтар" підписав двох бразильських футболістів. За Кевіна та Марлона Гомеса "гірники" заплатили по 12 млн євро. Згідно з інформацією хорватських журналістів, український клуб був готовий викласти ще 15 млн євро за Мартіна Батуріну із загребського "Динамо", проте цей трансфер відкладено як мінімум до літа.

Маріно Пушич
Маріно Пушич задоволений тренуванням "гірників". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Майбутні новачки "Шахтаря"

Крім Мартіна Батуріни "гірники" збиралися повернути правого вінгера Педріньйо. Контракт 25-річного бразильця належить "Шахтарю". Влітку 2022 року футболіст вирушив в оренду до "Атлетіко Мінейро". Український клуб хотів повернути футболіста, але змінив рішення.

Якщо Педріньйо не хоче повертатися в Україну, то Мартін Батуріна був готовий приєднатися до "Шахтаря". Цей сезон невдало складається для 20-річного хорвата, його трансферна вартість знизилася до 15 млн євро. Причина, через яку "гірники" тимчасово відмовилися від нових трансферів, поки що не відома.

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спорт
футбол
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Футбол трансфери
Маріно Пушич

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