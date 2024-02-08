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Контракт із Шахтарем хоче розірвати один із найталановитіших футболістів клубу

8 лютого 2024 08:03
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Агабекян Карен
редактор
Контракт із Шахтарем хоче розірвати один із найталановитіших футболістів клубу
Футболіст "Шахтаря" Богдан В'юнник. Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Форвард донецького "Шахтаря" Богдан В'юнник хоче змінити команду. Задля досягнення мети він влаштував у клубі демарш.

Про це повідомили джерела порталу FootBoom.

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Богдан В'юнник у молодіжній збірній України. Фото: УАФ

В'юнник відмовився тренуватися в клубі

За інформацією джерела, 21-річний футболіст відмовився тренуватися та взагалі перебувати в команді, якщо його не відпустять.

Свої вимоги футболіст нібито мотивує переживаннями через війну в Україні.

На даний момент відомо, що на тренувальний збір до Туреччини футболіст не поїхав і навіть не потрапив до заявки на Лігу Європи. Наразі форвард нібито намагається знайти собі нову команду.

Якщо судити з соцмереж В'юнника, то він шукає собі новий клуб, перебуваючи в Саудівській Аравії, де відвідав матч "Аль-Насра" свого колишнього тренера Луїша Каштру.

Раніше у ЗМІ з'являлася інформація про інтерес до футболіста з боку швейцарських "Цюріха" та "Янг Бойз", польської "Лехії" та українського СК "Дніпро-1".

Контракт В'юнника з "Шахтарем" діє до літа 2025 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 700 тисяч євро.

У поточному сезоні Богдан у складі "Шахтаря" забив один м'яч і віддав два асисти в шести матчах.

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футбол
ФК Шахтар
Футбол трансфери
УПЛ
Богдан В'юнник

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