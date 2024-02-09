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Трубин готовится к новому трансферу — Бенфика приняла решение

9 февраля 2024 09:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Трубин готовится к новому трансферу — Бенфика приняла решение
Анатолий Трубин во время матча за "Бенфику". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Португальская "Бенфика" приняла решение продать летом несколько футболистов. Одним из них может стать вратарь Анатолий Трубин

"Орлы" собираются заработать большую сумму на уходе игроков, сообщает O Jogo

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"Бенфика" борется со "Спортингом" и "Порту" за чемпионский титул в чемпионате Португалии и прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Финансовое положение "орлов" в последний гол ухудшилось, и летом руководство "Бенфики" собирается продать несколько игроков, чтобы исправить ситуацию. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин празднует победу. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Куда уйдет Трубин 

Успешная игра украинского голкипера в составе португальского клуба привлекла к нему внимание со стороны многих европейских грандов. Известно, кто Анатолием Трубиным интересуется мюнхенская "Бавария", а также английские "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Постепенно список таких клубов увеличивается. 

Португальские журналисты сообщили, что "Бенфика" может получить предложение по Трубину от мадридского "Атлетико". Контракт Анатолия с "орлами" действует до лета 2028 года. Это означает, что клуб из Лиссабона может установить любую трансферную стоимость на своего голкипера. "Бенфика" хочет получить за него как минимум 35 млн евро. 

В сезоне 2023/2024 Анатолий Трубин провел 25 матчей во всех турнирах в составе "Бенфики". 

Напомним, хавбек "Шахтера" Георгий Судаков заинтересовал еще один известный европейский клуб

Летом "Челси" может продать Михаила Мудрика и еще несколько футболистов основного состава. 

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