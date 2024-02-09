Трубин готовится к новому трансферу — Бенфика приняла решение

Анатолий Трубин во время матча за "Бенфику". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Португальская "Бенфика" приняла решение продать летом несколько футболистов. Одним из них может стать вратарь Анатолий Трубин.

"Орлы" собираются заработать большую сумму на уходе игроков, сообщает O Jogo.

Читайте также:

"Бенфика" борется со "Спортингом" и "Порту" за чемпионский титул в чемпионате Португалии и прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Финансовое положение "орлов" в последний гол ухудшилось, и летом руководство "Бенфики" собирается продать несколько игроков, чтобы исправить ситуацию.

Анатолий Трубин празднует победу. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Куда уйдет Трубин

Успешная игра украинского голкипера в составе португальского клуба привлекла к нему внимание со стороны многих европейских грандов. Известно, кто Анатолием Трубиным интересуется мюнхенская "Бавария", а также английские "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Постепенно список таких клубов увеличивается.

Португальские журналисты сообщили, что "Бенфика" может получить предложение по Трубину от мадридского "Атлетико". Контракт Анатолия с "орлами" действует до лета 2028 года. Это означает, что клуб из Лиссабона может установить любую трансферную стоимость на своего голкипера. "Бенфика" хочет получить за него как минимум 35 млн евро.

В сезоне 2023/2024 Анатолий Трубин провел 25 матчей во всех турнирах в составе "Бенфики".

Напомним, хавбек "Шахтера" Георгий Судаков заинтересовал еще один известный европейский клуб.

Летом "Челси" может продать Михаила Мудрика и еще несколько футболистов основного состава.

Стало известно, когда Лионель Месси может завершить карьеру.

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, какой футболист заменит Кевина Де Брюйне.

Полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков назвал лидера команды, благодаря которому она борется за чемпионство.