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Сын Андрея Шевченко станет гражданином Украины

9 февраля 2024 12:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сын Андрея Шевченко станет гражданином Украины
Андрей и Кристиан Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко вместе с сыном Кристианом приняли важное решение. Молодой футболист получит украинское гражданство. 

Кристиан Шевченко уже подал документы, которые необходимы для получения украинского паспорта, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua

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Молодой футболист английского "Уотфорда" Кристиан Шевченко в будущем может получить возможность надеть форму национальной сборной Украины. В ближайшее время он получит паспорт страны, главную футбольную команду которой тренировал его отец. 

Кристиан Шевченко
Кристиан Шевченко во время матча. Фото: instagram

Что известно про Кристиана Шевченко 

Молодой футболист родился в 2006 году в Лондоне, где в то время Андрей Шевченко защищал цвета "Челси". В раннем возрасте Кристиан поступил в академию "синих", однако летом 2023 года он подписал контракт с "Уотфордом". Сейчас 17-летний Кристиан играет и забивает голы в составе молодежной команды "шершней". 

В семье Андрея Шевченко и Кристен Пазик четверо детей. Кристиан стал средним сыном звездной пары. Его старшему брату Джордану в этом году исполнится 20 лет. Младшие братья Александр и Райдер-Габриэль родились в 2012 и 2014 годах соответственно. 

Напомним, уже летом Анатолий Трубин может уйти из "Бенфики" в другой известный клуб. 

Защитник киевского "Динамо" получил серьезную травму в товарищеском матче. 

Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков заинтересовал еще один известный европейский клуб

Летом "Челси" может продать Михаила Мудрика и еще несколько футболистов основного состава. 

Украинец Александр Усик выбрал нового соперника вместо Тайсона Фьюри. 

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