Сын Андрея Шевченко станет гражданином Украины

Андрей и Кристиан Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко вместе с сыном Кристианом приняли важное решение. Молодой футболист получит украинское гражданство.

Кристиан Шевченко уже подал документы, которые необходимы для получения украинского паспорта, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

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Молодой футболист английского "Уотфорда" Кристиан Шевченко в будущем может получить возможность надеть форму национальной сборной Украины. В ближайшее время он получит паспорт страны, главную футбольную команду которой тренировал его отец.

Кристиан Шевченко во время матча. Фото: instagram

Что известно про Кристиана Шевченко

Молодой футболист родился в 2006 году в Лондоне, где в то время Андрей Шевченко защищал цвета "Челси". В раннем возрасте Кристиан поступил в академию "синих", однако летом 2023 года он подписал контракт с "Уотфордом". Сейчас 17-летний Кристиан играет и забивает голы в составе молодежной команды "шершней".

В семье Андрея Шевченко и Кристен Пазик четверо детей. Кристиан стал средним сыном звездной пары. Его старшему брату Джордану в этом году исполнится 20 лет. Младшие братья Александр и Райдер-Габриэль родились в 2012 и 2014 годах соответственно.

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