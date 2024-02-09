Сын Андрея Шевченко станет гражданином Украины
Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко вместе с сыном Кристианом приняли важное решение. Молодой футболист получит украинское гражданство.
Кристиан Шевченко уже подал документы, которые необходимы для получения украинского паспорта, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.
Молодой футболист английского "Уотфорда" Кристиан Шевченко в будущем может получить возможность надеть форму национальной сборной Украины. В ближайшее время он получит паспорт страны, главную футбольную команду которой тренировал его отец.
Что известно про Кристиана Шевченко
Молодой футболист родился в 2006 году в Лондоне, где в то время Андрей Шевченко защищал цвета "Челси". В раннем возрасте Кристиан поступил в академию "синих", однако летом 2023 года он подписал контракт с "Уотфордом". Сейчас 17-летний Кристиан играет и забивает голы в составе молодежной команды "шершней".
В семье Андрея Шевченко и Кристен Пазик четверо детей. Кристиан стал средним сыном звездной пары. Его старшему брату Джордану в этом году исполнится 20 лет. Младшие братья Александр и Райдер-Габриэль родились в 2012 и 2014 годах соответственно.
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