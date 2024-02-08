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Шевченко встретился с главой ФИФА Инфантино — о чем говорили

8 февраля 2024 07:33
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Агабекян Карен
редактор
Шевченко встретился с главой ФИФА Инфантино — о чем говорили
Джанни Инфантино и Андрей Шевченко. Фото: instagram.com/gianni_infantino
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Впервые после избрания президентом Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко посетил международное мероприятие. Функционер "дебютировал" на Конгрессе УЕФА.

В Париже Шевченко встретился с главой ФИФА Джанни Инфантино. Об этом глава мирового футбола сообщил в социальных сетях.

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Встреча Шевченко и Инфантино

По словам Инфантино, он был рад встретить Шевченко после избрания новым главой Украинской ассоциации футбола.

Глава ФИФА отметил, что если Шевченко смог вдохновлять нацию как футболист, то сделает это и как глава УАФ. При этом в организации готовы помогать украинской легенде обеспечивать рост украинского футбола.

"Как игрок, Андрей Шевченко вдохновил нацию и как президент УАФ, я убежден, что он сделает то же самое. Украинский футбол в последнее время сохраняет впечатляющие обороты в трудный период, и благодаря своей энергии президент Шевченко придаст дополнительный импульс прекрасной игре в своей стране. Мы готовы поддержать их постоянный рост на поле и вне его", — написал Инфантино.

Шевченко заменил на должности президента УАФ Андрея Павелко, который сейчас находится в СИЗО из-за уголовного дела о коррупции, связанной с заводом для изготовления искусственных газонов для футбольных полей.

Напомним, летом "Челси" может продать Михаила Мудрика и еще несколько футболистов основного состава. 

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УАФ
футбол
Андрей Шевченко
Джанни Инфантино
ФИФА

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