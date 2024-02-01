Шевченко назвал задачи для олимпийской и взрослой сборных Украины
Президент Украинской Ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко напомнил о важной задаче сборных Украины. Команды Руслана Ротаня и Сергея Реброва должны выступить с важной миссией на международной арене.
Шевченко объяснил, что есть нечто не менее важное, чем спортивные результаты, сообщает Mirror.
Олимпийская сборная Украины под руководством Руслана Ротаня благодаря удачному выступлению на молодежной Евро-2023 завоевала право сыграть на ОИ-2024 в Париже. Взрослая мужская сборная Украины, которую тренирует Сергей Реброва, сыграет в квалификационных матчах отбора на Евро-2024. По словам президента УАФ, обе команды должны выполнить важное задание.
Что сказал Шевченко о сборных Украины
Андрей Шевченко напомнил о том, что в последнее время внимание людей всего мира к войне в Украине снизилось. Именно поэтому спорт может стать посланием, которое футболисты могут донести до жителей разных стран.
Глава УАФ уверен, что если команды успешно выступят во Франции и Германии, мир снова заговорит об Украине и вспомнит о той борьбе, которую она ведет. Именно поэтому ближайшие матчи команд имеют большое значение.
"Всегда важно использовать шанс проявить себя на международной арене. Но на этот раз речь идет не только о спортивных успехах. Это большая международная сцена и присутствие Украины очень важно. Если мы все сделаем хорошо, это напомнит миру об Украине и войне", — заявил Андрей Шевченко.
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