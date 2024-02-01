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Шевченко назвал задачи для олимпийской и взрослой сборных Украины

1 февраля 2024 16:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шевченко назвал задачи для олимпийской и взрослой сборных Украины
Андрей Шевченко на конгрессе УАФ. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент Украинской Ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко напомнил о важной задаче сборных Украины. Команды Руслана Ротаня и Сергея Реброва должны выступить с важной миссией на международной арене. 

Шевченко объяснил, что есть нечто не менее важное, чем спортивные результаты, сообщает Mirror

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Олимпийская сборная Украины под руководством Руслана Ротаня благодаря удачному выступлению на молодежной Евро-2023 завоевала право сыграть на ОИ-2024 в Париже. Взрослая мужская сборная Украины, которую тренирует Сергей Реброва, сыграет в квалификационных матчах отбора на Евро-2024. По словам президента УАФ, обе команды должны выполнить важное задание. 

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко подбадривает команды. Фото: УНИАН

Что сказал Шевченко о сборных Украины 

Андрей Шевченко напомнил о том, что в последнее время внимание людей всего мира к войне в Украине снизилось. Именно поэтому спорт может стать посланием, которое футболисты могут донести до жителей разных стран. 

Глава УАФ уверен, что если команды успешно выступят во Франции и Германии, мир снова заговорит об Украине и вспомнит о той борьбе, которую она ведет. Именно поэтому ближайшие матчи команд имеют большое значение. 

"Всегда важно использовать шанс проявить себя на международной арене. Но на этот раз речь идет не только о спортивных успехах. Это большая международная сцена и присутствие Украины очень важно. Если мы все сделаем хорошо, это напомнит миру об Украине и войне", — заявил Андрей Шевченко. 

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Андрей Шевченко
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