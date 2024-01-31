Шевченко рассказал, за какую сборную будет играть его сын
Сын действующего президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко Кристиан может играть за сборные Украины, США, Англии и Польши. Но отец настроен, что его сын будет выступать за сине-желтых.
Правда, если он будет соответствовать уровню команды. Об этом Шевченко рассказал в интервью "Бомбардиру".
Шевченко о перспективах своего сына
По словам Шевченко-старшего, Кристиан будет играть за сборную Украины, если будет соответствовать ее уровню.
"Если он будет показывать уровень команды, которая его вызовет, думаю, он приедет и будет играть.
Если у него будет уровень национальной команды, он будет играть за Украину. Он должен показать свой уровень. Сейчас ему 17 лет, и если он закрепится в "Уотфорде" и будет играть, если его посмотрят специалисты наших национальных команд U-17 или U-19, если они пригласят его, то он приедет", — сказал Шевченко.
Глава УАФ признался, что из-за фамилии Шевченко на его сына идет большое давление, но у Кристиана есть характер, энтузиазм и любовь к футболу, чтобы все преодолеть.
Отметим, что Кристиану Шевченко 17 лет и играет он на позиции центрального нападающего.
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