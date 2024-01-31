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Шевченко рассказал, за какую сборную будет играть его сын

31 января 2024 21:19
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Агабекян Карен
редактор
Шевченко рассказал, за какую сборную будет играть его сын
На подписание контракта Кристиана с "Уотфордом" прибыли отец, мать и брат. Фото: instagram.com/kristianms7
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сын действующего президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко Кристиан может играть за сборные Украины, США, Англии и Польши. Но отец настроен, что его сын будет выступать за сине-желтых.

Правда, если он будет соответствовать уровню команды. Об этом Шевченко рассказал в интервью "Бомбардиру".

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По словам Шевченко-старшего, Кристиан будет играть за сборную Украины, если будет соответствовать ее уровню.

"Если он будет показывать уровень команды, которая его вызовет, думаю, он приедет и будет играть.

Если у него будет уровень национальной команды, он будет играть за Украину. Он должен показать свой уровень. Сейчас ему 17 лет, и если он закрепится в "Уотфорде" и будет играть, если его посмотрят специалисты наших национальных команд U-17 или U-19, если они пригласят его, то он приедет", — сказал Шевченко.

Глава УАФ признался, что из-за фамилии Шевченко на его сына идет большое давление, но у Кристиана есть характер, энтузиазм и любовь к футболу, чтобы все преодолеть.

Отметим, что Кристиану Шевченко 17 лет и играет он на позиции центрального нападающего.

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