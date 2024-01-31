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Шевченко розповів, за яку збірну буде грати його син

31 січня 2024 21:19
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Шевченко розповів, за яку збірну буде грати його син
На підписання контракту Крістіана з "Вотфордом" прибули батько, мати та брат. Фото: instagram.com/kristianms7
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Син чинного президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка Крістіан може грати за збірні України, США, Англії та Польщі. Але батько налаштований, що його син гратиме за синьо-жовтих.

Правда, якщо він відповідатиме рівні команди. Про це Шевченко розповів у інтерв’ю "Бомбардиру".

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За словами Шевченка-старшого, Крістіан гратиме за збірну України, якщо буде відповідати її рівню.

"Якщо він показуватиме рівень команди, яка його покличе, думаю, він приїде та буде грати.

Якщо у нього буде рівень національної команди, то він гратиме за Україну. Він повинен показати свій рівень. Зараз йому 17 років і якщо він закріпиться у "Вотфорді" та буде грати, якщо його подивляться фахівці наших національних команд U-17 чи U-19, якщо вони запросять його, то він приїде", — сказав Шевченко.

Глава УАФ зізнався, що через прізвище Шевченко на його сина йде великий тиск, але у Крістіана є характер, ентузіазм та любов до футболу, щоб все подолати.

Зазначимо, що Крістіану Шевченко 17 років й грає він на позиції центрального нападника.

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Крістіан Шевченко

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