Шевченко розповів, за яку збірну буде грати його син
Син чинного президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка Крістіан може грати за збірні України, США, Англії та Польщі. Але батько налаштований, що його син гратиме за синьо-жовтих.
Правда, якщо він відповідатиме рівні команди. Про це Шевченко розповів у інтерв’ю "Бомбардиру".
Шевченко про перспективи свого сина
За словами Шевченка-старшого, Крістіан гратиме за збірну України, якщо буде відповідати її рівню.
"Якщо він показуватиме рівень команди, яка його покличе, думаю, він приїде та буде грати.
Якщо у нього буде рівень національної команди, то він гратиме за Україну. Він повинен показати свій рівень. Зараз йому 17 років і якщо він закріпиться у "Вотфорді" та буде грати, якщо його подивляться фахівці наших національних команд U-17 чи U-19, якщо вони запросять його, то він приїде", — сказав Шевченко.
Глава УАФ зізнався, що через прізвище Шевченко на його сина йде великий тиск, але у Крістіана є характер, ентузіазм та любов до футболу, щоб все подолати.
Зазначимо, що Крістіану Шевченко 17 років й грає він на позиції центрального нападника.
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