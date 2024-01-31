Шевченко розповів, за яку збірну буде грати його син

На підписання контракту Крістіана з "Вотфордом" прибули батько, мати та брат. Фото: instagram.com/kristianms7

Син чинного президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка Крістіан може грати за збірні України, США, Англії та Польщі. Але батько налаштований, що його син гратиме за синьо-жовтих.

Правда, якщо він відповідатиме рівні команди. Про це Шевченко розповів у інтерв’ю "Бомбардиру".

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За словами Шевченка-старшого, Крістіан гратиме за збірну України, якщо буде відповідати її рівню.

"Якщо він показуватиме рівень команди, яка його покличе, думаю, він приїде та буде грати.

Якщо у нього буде рівень національної команди, то він гратиме за Україну. Він повинен показати свій рівень. Зараз йому 17 років і якщо він закріпиться у "Вотфорді" та буде грати, якщо його подивляться фахівці наших національних команд U-17 чи U-19, якщо вони запросять його, то він приїде", — сказав Шевченко.

Глава УАФ зізнався, що через прізвище Шевченко на його сина йде великий тиск, але у Крістіана є характер, ентузіазм та любов до футболу, щоб все подолати.

Зазначимо, що Крістіану Шевченко 17 років й грає він на позиції центрального нападника.

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