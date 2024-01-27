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Шевченко призначить Монзуль на місце Лучано Лучі

27 січня 2024 22:45
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Агабекян Карен
редактор
Шевченко призначить Монзуль на місце Лучано Лучі
Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Новий голова Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко готовий забрати суддівство з-під керівництва італійця Лучано Лучі. На цю посаду можуть призначити українського фахівця.

Про це повідомив блогер Сергій Болотников в ефірі патреону KDK,  передає "Футбол 24".

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Катерина Монзуль. Фото: прес-служба "Дніпра-1"

Монзуль отримає посаду Лучі

За словами джерела, Шевченко готовий до радикальних змін в УАФ. Одна з перших змін торкнеться голови Комітету арбітрів Лучано Лучі.

Італійця після 8 років правління може замінити найкраща жінка-арбітр країни Катерина Монзуль.

"Невеликий інсайд від мене — швидше за все, комітет арбітрів очолить Катерина Монзуль. Вона — фаворит у команді Шевченка на це крісло", — сказав Болотніков.

Також джерело відзначило, що в УАФ ще немає остаточного рішення через різні політичні процеси, але Монзуль є фаворитом.

Зазначимо, що Монзуль також увійшла до Виконкому УАФ.

42-річна Монзуль відома як перша українка, яка отримала категорію ФІФА. При цьому у 2015-му році її визнали найкращою жінкою-арбітром у світі.

Нагадаємо, після приходу Шевченка легендарні українські футболісти більше не працюють в УАФ.

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футбол
Андрій Шевченко
УАФ
Катерина Монзуль

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