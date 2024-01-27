Шевченко призначить Монзуль на місце Лучано Лучі
Новий голова Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко готовий забрати суддівство з-під керівництва італійця Лучано Лучі. На цю посаду можуть призначити українського фахівця.
Про це повідомив блогер Сергій Болотников в ефірі патреону KDK, передає "Футбол 24".
Монзуль отримає посаду Лучі
За словами джерела, Шевченко готовий до радикальних змін в УАФ. Одна з перших змін торкнеться голови Комітету арбітрів Лучано Лучі.
Італійця після 8 років правління може замінити найкраща жінка-арбітр країни Катерина Монзуль.
"Невеликий інсайд від мене — швидше за все, комітет арбітрів очолить Катерина Монзуль. Вона — фаворит у команді Шевченка на це крісло", — сказав Болотніков.
Також джерело відзначило, що в УАФ ще немає остаточного рішення через різні політичні процеси, але Монзуль є фаворитом.
Зазначимо, що Монзуль також увійшла до Виконкому УАФ.
42-річна Монзуль відома як перша українка, яка отримала категорію ФІФА. При цьому у 2015-му році її визнали найкращою жінкою-арбітром у світі.
Нагадаємо, після приходу Шевченка легендарні українські футболісти більше не працюють в УАФ.
Трубін піде з "Бенфіки" влітку — де гратиме українець.
"Барселона" звільнить Хаві і вже обрала нового тренера.
Карло Анчелотті попросив повернути до "Реала" володаря Золотого м'яча.
"Баварія" звільняє Тухеля і вже домовилася з новим тренером.
Трубін розповів, чому Довбик і Циганков досягли успіху в Іспанії.
Читайте Новини.LIVE!