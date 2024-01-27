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Шевченко назначит Монзуль на место Лучано Лучи

27 января 2024 22:45
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Агабекян Карен
редактор
Шевченко назначит Монзуль на место Лучано Лучи
Андрей Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Новоиспеченный глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко готов забрать судейство из-под руководства итальянца Лучано Лучи. На эту должность могут назначить украинского специалиста.

Об этом сообщил блогер Сергей Болотников в эфире патреона KDK, передает "Футбол 24".

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Катерина Монзуль. Фото: пресс-служба "Днепра-1"

Монзуль получит должность Лучи

По словам источника, Шевченко готов к радикальным переменам в УАФ. Одно из первых изменений коснется главы Комитета арбитров Лучано Лучи.

Итальянца после 8 лет правления может заменить лучшая женщина-арбитр Катерина Монзуль.

"Небольшой инсайд от меня — скорее всего, комитет арбитров возглавит Катерина Монзуль. Она — фаворит в команде Шевченко на это кресло", — сказал Болотников.

Также источник отметил, что в УАФ еще нет окончательного решения из-за различных политических процессов, но Монзуль является фаворитом.

Отметим, что Монзуль также вошла в Исполком УАФ.

42-летняя Монзуль известна как первая украинка, получившая категорию ФИФА. При этом в 2015-м году ее признали лучшей женщиной-арбитром в мире.

Напомним, после прихода Шевченко легендарные украинские футболисты больше не работают в УАФ.

Трубин уйдет из "Бенфики" летом — где будет играть украинец. 

"Барселона" уволит Хави и уже выбрала нового тренера.

Карло Анчелотти попросил вернуть в "Реал" обладателя Золотого мяча.

"Бавария" увольняет Тухеля и уже договорилась с новым тренером.

Трубин рассказал, почему Довбик и Цыганков добились успеха в Испании.

футбол
Андрей Шевченко
УАФ
Екатерина Монзуль

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