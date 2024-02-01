Шевченко назвав завдання для олімпійської та дорослої збірних України

Андрій Шевченко на конгресі УАФ Фото: УНІАН

Президент Української Асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко нагадав про важливе завдання збірних України. Команди Руслана Ротаня та Сергія Реброва мають виступити із важливою місією на міжнародній арені.

Шевченко пояснив, що є щось не менш важливе за спортивні результати, повідомляє Mirror.

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Олімпійська збірна України під керівництвом Руслана Ротаня завдяки вдалому виступу на молодіжній Євро-2023 виборола право зіграти на ОІ-2024 у Парижі. Доросла чоловіча збірна України, яку тренує Сергій Реброва зіграє у кваліфікаційних матчах відбору на Євро-2024. За словами президента УАФ, обидві команди мають виконати важливе завдання.

Андрій Шевченко підбадьорює команди. Фото: УНІАН

Що сказав Шевченко про збірні України

Андрій Шевченко нагадав, що останнім часом увага людей усього світу до війни в Україні знизилася. Саме тому спорт може стати посланням, яке футболісти можуть донести до мешканців різних країн.

Глава УАФ упевнений, що якщо команди успішно виступлять у Франції та Німеччині, світ знову заговорить про Україну та згадає про ту боротьбу, яку вона веде. Саме тому найближчі матчі команд мають велике значення.

"Завжди важливо використати шанс проявити себе на міжнародній арені. Але цього разу йдеться не лише про спортивні успіхи. Це велика міжнародна сцена і присутність України дуже важлива. Якщо ми всі зробимо добре, це нагадає світові про Україну та війну", — заявив Андрій Шевченко.

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