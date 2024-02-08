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Шевченко зустрівся з главою ФІФА Інфантіно — про що говорили

8 лютого 2024 07:33
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Агабекян Карен
редактор
Шевченко зустрівся з главою ФІФА Інфантіно — про що говорили
Джанні Інфантіно та Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/gianni_infantino
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Вперше після обрання президентом Української асоціації футболу Андрій Шевченко відвідав міжнародний захід. Функціонер "дебютував" на Конгресі УЄФА.

У Парижі Шевченко зустрівся із головою ФІФА Джанні Інфантіно. Про це глава світового футболу повідомив у соціальних мережах.

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Зустріч Шевченка та Інфантіно

За словами Інфантіно, він був радий зустріти Шевченка після обрання новим головою Української асоціації футболу.

Глава ФІФА зазначив, що якщо Шевченко зміг надихати націю як футболіст, то зробить це як голова УАФ. При цьому в організації готові допомагати українській легенді забезпечувати зростання українського футболу.

"Як гравець, Андрій Шевченко надихнув націю і як президент УАФ, я переконаний, що він зробить те саме. Український футбол останнім часом зберігає вражаючі оберти у важкий період, і завдяки своїй енергії президент Шевченко надасть додаткового імпульсу чудовій грі у своїй країні. Ми готові підтримати їхнє постійне зростання на полі та поза ним", — написав Інфантіно.

Шевченко замінив на посаді президента УАФ Андрія Павелка, який зараз перебуває у СІЗО через кримінальну справу про корупцію, пов'язану із заводом для виготовлення штучних газонів для футбольних полів.

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УАФ
футбол
Андрій Шевченко
Джанні Інфантіно
ФІФА

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