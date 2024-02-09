Син Андрія Шевченка стане громадянином України

Андрій та Крістіан Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко разом із сином Крістіаном ухвалили важливе рішення. Молодий футболіст здобуде українське громадянство.

Крістіан Шевченко вже подав документи, які необхідні для отримання українського паспорта, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

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Молодий футболіст англійського "Вотфорда" Крістіан Шевченко у майбутньому може отримати можливість одягнути форму національної збірної України. Найближчим часом він отримає паспорт країни, головну футбольну команду якої тренував батько.

Крістіан Шевченко під час матчу. Фото: instagram

Що відомо про Крістіана Шевченка

Молодий футболіст народився 2006 року в Лондоні, де на той час Андрій Шевченко захищав кольори "Челсі". У ранньому віці Крістіан вступив до академії "синіх", проте влітку 2023 він підписав контракт з "Уотфордом". Наразі 17-річний Крістіан грає та забиває голи у складі молодіжної команди "шершнів".

У родині Андрія Шевченка та Крістен Пазік четверо дітей. Крістіан став середнім сином зіркової пари. Його старшому брату Джордану цього року виповниться 20 років. Молодші брати Олександр та Райдер-Габріель народилися у 2012 та 2014 роках відповідно.

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