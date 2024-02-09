Динамо втратило гравця через тяжку травму під час товариського матчу

Футболісти "Динамо" перед матчем. Фото: instagram.com/krisbilovar4/

Футболісти київського "Динамо" здобули переконливу перемогу на зборах у Туреччині. Однак при цьому столична команда втратила одного із футболістів через травму.

Захисник "Динамо" був змушений достроково залишити поле, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Київське "Динамо" зіграло свій шостий поєдинок на зборах у Туреччині, де команда готується до другої частини сезону 2023/2024. Підопічні Олександра Шовковського здобули другу перемогу при чотирьох поразках. Столичні футболісти розгромили латвійську команду "Лієпаю" з рахунком 5:2. За "Динамо" забили голи Царенко, Дячук, Супряга, Караваєв та Ванат.

Крістіан Біловар у грі за "Динамо". Фото: instagram.com/krisbilovar4/

Травма футболіста "Динамо"

Проте київська команда втратила футболіста, на якого у другій частині сезону розраховує тренерський штаб. Універсальний захисник Крістіан Біловар у другому таймі зіштовхнувся із суперником і не зумів продовжити гру.

На поле вийшли лікарі "Динамо", які допомогли 23-річному футболістові піти у роздягальню. Крістіану розбили голову в ігровому епізоді поєдинку. Ступінь важкості травми поки не відомий, однак у найближчих матчах не варто чекати на появу Біловара на полі.

Крістіан Біловар сходить із поля. Скриншот YouTube

У сезоні 2023/2024 Крістіан Біловар зіграв за "Динамо" чотири матчі. Його контракт із клубом розрахований до літа 2025 року.

Свій наступний товариський матч "Динамо" зіграє у п'ятницю, дев'ятого лютого, проти північномакедонської команди "Шкендія".

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