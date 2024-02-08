Мессі розчарував китайських уболівальників і задумався про завершення кар'єри

Ліонель Мессі та Жорді Альба на тренуванні. Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Американський футбольний клуб "Інтер Маямі" продовжує передсезонне турне Азією. Команда Херардо Мартіно зіткнулася з сильною критикою вболівальників через Ліонеля Мессі.

Аргентинська зірка "Інтера" майже не грає у товариських матчах, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на CNN.

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Передсезонне турне "Інтер Маямі" виходить невдалим. Спочатку команда програла "Аль-Насру", у складі якого не було травмованого Кріштіану Роналду, з рахунком 0:6. Потім американці обіграли у Гонконгу місцеву збірну з рахунком 4:1. А напередодні підопічні "Тата" Мартіно поступилися пенальті японському "Віссел Кобе" (3:4).

Уболівальники на матчі "Інтер Маямі". Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Уболівальники заповнили стадіони під час цих матчів. Вони хотіли побачити на полі Ліонеля Мессі, але аргентинець практично не грав через травму стегна. Китайські та японські шанувальники футболу розкритикували "Інтер" і самого Мессі у соціальних мережах. Частина уболівальників вимагає повернути гроші за квитки.

"Будь-який, хто мене знає, підтвердить, що я завжди хочу грати в кожному матчі й намагаюся щосили в будь-якій грі. І особливо в цих поєдинках, адже ми приїхали здалеку і хочемо порадувати вболівальників", — написав Мессі.

Ліонель Мессі під час матчу. Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Завершення кар'єри Мессі

Також аргентинець обережно підтвердив, що справді замислюється про звільнення з футболу. Угода аргентинця з "Інтером" діє до грудня 2025 року. Не виключено, що цей контракт стане останнім у кар'єрі 36-річного Лео Мессі.

Влітку 2024 року пройде Кубок Америки, після завершення якого аргентинець піде з національної збірної. Через півтора року після цього він може повісити бутси на цвях.

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