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Конфлікт Мессі з ПСЖ вийшов на новий рівень

10 січня 2024 12:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Конфлікт Мессі з ПСЖ вийшов на новий рівень
Ліонель Мессі в Маямі. Фото: instagram.com/leomessi/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво французького "ПСЖ" болісно відреагувало на інтерв'ю Ліонеля Мессі, в якому він розкритикував атмосферу в паризькому клубі. Нассер Аль-Хелаїфі вважає поведінку аргентинця ганебною.

Президент "ПСЖ" вже кілька разів негативно прокоментував слова Мессі, повідомляє Le Parisien.

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Ліонель Мессі провів у "ПСЖ" два роки після відходу з "Барселони" влітку-2021. Він забив 22 голи у 58 матчах і допоміг парижанам завоювати кілька трофеїв, проте наприкінці свого перебування в клубі посварився з уболівальниками та керівництвом.

Ліонель Мессі
Ліонель Мессі з дружиною та дітьми. Фото: instagram.com/leomessi/

Мессі відмовив "ПСЖ" у продовженні контракту і заявив, що ситуація в клубі є токсичною. На думку аргентинця, без стратегії розвитку парижани не зможуть здійснити свою мрію та перемогти у Лізі чемпіонів.

Реакція "ПСЖ" на слова Мессі

Ці висловлювання настільки роздратували Нассера Аль-Хелаїфі, що президент "ПСЖ" досі критикує Ліонеля Мессі. Глава клубу нещодавно заявив, що аргентинець поводиться неповажно і некрасиво стосовно "ПСЖ".

"Він хороший футболіст і непогана людина, але мені не подобається, коли люди так поводяться. Не потрібно так відгукуватися про клуб, який тобі багато дав, після відходу. Великі спортсмени так не роблять", — заявив Нассер Аль-Хелаїфі.

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