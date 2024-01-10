Конфлікт Мессі з ПСЖ вийшов на новий рівень

Ліонель Мессі в Маямі. Фото: instagram.com/leomessi/

Керівництво французького "ПСЖ" болісно відреагувало на інтерв'ю Ліонеля Мессі, в якому він розкритикував атмосферу в паризькому клубі. Нассер Аль-Хелаїфі вважає поведінку аргентинця ганебною.

Президент "ПСЖ" вже кілька разів негативно прокоментував слова Мессі, повідомляє Le Parisien.

Читайте також:

Ліонель Мессі провів у "ПСЖ" два роки після відходу з "Барселони" влітку-2021. Він забив 22 голи у 58 матчах і допоміг парижанам завоювати кілька трофеїв, проте наприкінці свого перебування в клубі посварився з уболівальниками та керівництвом.

Ліонель Мессі з дружиною та дітьми. Фото: instagram.com/leomessi/

Мессі відмовив "ПСЖ" у продовженні контракту і заявив, що ситуація в клубі є токсичною. На думку аргентинця, без стратегії розвитку парижани не зможуть здійснити свою мрію та перемогти у Лізі чемпіонів.

Реакція "ПСЖ" на слова Мессі

Ці висловлювання настільки роздратували Нассера Аль-Хелаїфі, що президент "ПСЖ" досі критикує Ліонеля Мессі. Глава клубу нещодавно заявив, що аргентинець поводиться неповажно і некрасиво стосовно "ПСЖ".

"Він хороший футболіст і непогана людина, але мені не подобається, коли люди так поводяться. Не потрібно так відгукуватися про клуб, який тобі багато дав, після відходу. Великі спортсмени так не роблять", — заявив Нассер Аль-Хелаїфі.

Нагадаємо, "Динамо" може безкоштовно підписати іноземного захисника.

Циганков зацікавив відразу два відомі клуби.

Лунін готується до трансферу до несподіваного клубу.

Яремчук може повернутися до України, що відомо.

"Динамо" має намір підписати зіркового закордонного футболіста.

Трубін готується до трансферу до нового клубу — що відомо.